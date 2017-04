BREAKING NEWS! Victor Ponta a fost condamnat intr-un proces cu sotul Alinei Gorghiu

Victor Ponta 2

Victor Ponta a fost condamnat joi, 6 aprilie, pentru calomnie. Fostul premier trebuie sa-i plateasca 20.000 de lei daune lui Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, potrivit Digi 24.

"Nu eu l-am denigrat, asa am primit informatii de le institutiile specializate ale statului, si eu si un consilier prezidential al lui Basescu, si am luat o decizie politica dupa consultarea cu Crin Antonescu. Dar stiu ca el e procesoman, si cere de la multi oameni multi bani", afirma Ponta in toamna anului trecut, dupa ce a fost dat in judecata.