BREAKING NEWS! Viorel Hrebenciuc a fost ACHITAT! In ce dosar era anchetat fostul deputat

Viorel Hrebenciuc

Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost achitat de jucatorii de la Judecatoria Sector 1 in Dosarul ”Mita la PSD”. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, fiind acuzat ca dat declaratii nesincere in dosarul "Mita la PSD", in care au fost condamnati omul de afaceri Ioan Niculae si fostul presedinte al CJ Braila Gheorghe Bunea Stancu.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Hrebenciuc Viorel a dat la data 25.10.2011 declaratii nesincere, in calitate de martor, in dosarul penal nr. 107/P/2010 instrumentat de P.I.C.C.J. – D.N.A. (privind pe inculpatii Ioan Niculae, Bunea Stancu Gheorghe, Teodorescu Gheorghe si Barac Viorel), iar la data 26.06.2013 a dat declaratii nesincere in calitate de martor, in cauza penala nr. 938/299/2012* (privind pe inculpatii Ioan Niculae, Bunea Stancu Gheorghe, Teodorescu Gheorghe si Barac Viorel) aflata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Ca urmare si a faptului ca numitul Hrebenciuc Viorel nu a spus adevarul in legatura cu aspectele pentru probarea carora a fost audiat in calitate de martor, privind fapta savarsita de numitul Ioan Niculae, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus achitarea inculpatilor Ioan Niculae, Bunea Stancu Gheorghe, Teodorescu Gheorghe si Barac Viorel. Ulterior, la data de 19.03.2015, in cauza penala nr. 938/299/2012*, in calea de atac a apelului, aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, inculpatul Hrebenciuc Viorel fiind reaudiat in calitate de martor, a dat declaratii sincere. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.