BREAKING NEWS! ZECI de functionari publici au fost trimisi in JUDECATA! Ce acuzatii li se aduc

sigla dna

Zeci de functionari ai Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, pentru ca au girat, respectiv obtinut pe nedrept fonduri europene, potrivit unui comunicat DNA remis joi AGERPRES. In total 21 de persoane sunt vizate de procurorii anticoruptie pe motiv ca ar fi folosit documente false sau incomplete, fraudand aproximativ 700.000 de lei.

In rechizitoriu, procurorii sustin ca in cursul anului 2009, in vederea obtinerii frauduloase a unor fonduri nerambursabile sapte dintre inculpati au depus la APDRP mai multe documente false sau inexacte.

"Cele sapte persoane au beneficiat de ajutorul inculpatilor Luculescu Ion si Luculescu Maria, care au sprijinit obtinerea fondurilor europene prin participarea efectiva la intocmirea unor documente ce cuprindeau date necorespunzatoare realitatii (adeverinte, contracte de arendare, etc.). De asemenea, persoanele respective s-au bucurat si de sprijinul inculpatilor Lucaci Ioana si Lucaci Marius-Denis, concretizat in intocmirea unor inscrisuri (contracte de vanzare cumparare, documente de calitate si conformitate, procese verbale de receptie calitativa si cantitativa, facturi) in care au fost consemnate date necorespunzatoare realitatii, prin care se atesta indeplinirea unor conditii impuse de Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri", se precizeaza in comunicatul DNA.

Inculpatii - functionari in cadrul APDRP ar fi atestat date necorespunzatoare realitatii in cuprinsul documentelor in care erau consemnate verificarile efectuate pentru stabilirea eligibilitatii platilor ce urmau a fi efectuate catre beneficiarii fondurilor europene.

"Prin aceste demersuri, inculpatii au obtinut fonduri nerambursabile in valoare de 697.402,91 lei, suma cu care Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s-a constituit parte civila in cauza, la care se adauga dobanzi si penalitati calculate pana la data platii efective", se mai spune in comunicat.

In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Gorj cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.