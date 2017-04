Bugetarul bogat s-a rusinat de colegii lui saraci

Un sef de la Finante a ajuns in postura de a-i fi rusine cu banii pe care i-a castigat ani de-a randul anilor ca bugetar. Planton Cocos s-a imbogatit atat de mult cu salariul lui de angajat la stat incat ii este jena sa mai ia masa cu colegii lui saraci pe la restaurantele de langa Finante. Ca sa nu stea langa colegii de serviciu care mananca doar meniul zilei la crasmele de cartier, Planton Cocos pleaca cu o jumatate de ora mai devreme in pauza de masa si se duce la cel mai luxos restaurant din inima orasului, acolo unde isi face de cap cu bucatele lui preferate. Sefutul de la finante prefera aripioarele de rechin in sos de bambus si ii este rusine sa manance asa ceva langa colegii lui sarantoci care mananca numai cartofi prajiti cu ketchup.