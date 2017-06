Burse prestigioase internationale pentru doua studente de la Universitatea Cuza din Iasi

Elena Lovin si Stefania Muntean,in anul al II-lea laa Universitatii Alexandru Ioan Cuza () din Iasi, specializarea Limba si Literatura Italiana, sunt castigatoarele prestigioasei" din acest an.Acestea, oferite de Asociatia ALBA si familia Battaglia, ofera celor doua studente posibilitatea de a studia o luna la Universitatea pentru Straini din Perugia,. Concret, cea de a X-a editie a ceremoniei de acordare a burselor "Loredana Battaglia", organizata de Lectoratul Italian al Facultatii de Litere, a avut loc duminica, 11 iunie 2017, in Sala "Eugen Coseriu" din Corpul R al UAIC. Diplomele au fost inmanate castigatoarelor de catre Daniele Battaglia, directorul Asociatiei ALBA din, Italia."Familia Battaglia si Asociatia ALBA ofera burse studentilor de la specializarea Limba si Literatura Italiana de peste zece ani, pana in prezent fiind acordate 23 de burse de studiu, in memoria Loredanei Battaglia, fost lector italian al Facultatii de Litere, sectia Limba si Literatura Italiana", a transmis conf. univ. dr. Mirela Aioane, coordonatorul evenimentului.La manifestare au participatsi profesori ai Facultatii de Litere: prof. univ. dr. Magda Jeanrenaud, prodecan, prof. univ. dr. Mihaela Paraschiv, dr. Corina Badelita, dr. Harieta Topoliceanu si lect. univ. dr. Cristian Ungureanu.SURSA FOTO : WWW.UAIC.RO