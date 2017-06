BZI a avut dreptate, Afterhills s-a ANULAT? - FOTO

Un festival care trebuia sa fie cel mai mare eveniment din ultimii ani, se dovedeste un fiasco! Se anunta mari probleme pentru Aferhills, tinand cont de faptul ca faimoasa echipa de marketing a sters evenimentul de pe Facebook. Evenimentul de pe Facebook al Afterhills, care adunase peste 8000 de "sustinatori", a fost sters! Din aceste cauze, celebrul eveniment se afla sub semnul intrebarii, Afterhills ar putea fi ANULAT.

Din informatiile venite de la cititorii COTIDIANULUI BUNA ZIUA IASI, oamenii care au dorit sa cumpere bilete pentru Afterhills, in ultimile zile, au avut surpriza neplacuta de a nu putea cumpara, un semn clar ca exista probleme in ceea ce priveste desfasurarea evenimentului.



Anuntat ca un posibil produs castigator pentru municipiul Iasi, festivalul Afterhills, programat pentru perioada 23-25 iunie, devine brusc unul dintre cele mai mari esecuri din punct de vedere al organizarii. O mana de investitori vad Afterhills ca pe un moft, municipalitatea avand doar un rol de sustinator.





Infrastructura precara



Orice festival de renume beneficiaza in primul rand de o infrastructura care sa permita spectatorilor un acces cat mai usor. Ori, la Iasi, amplasamentul este prea departe fata de zona de interes. Primaria Iasi sustine evenimentul cu trei autobuze, insuficiente pentru a asigura transportul special spre zona Era.



"In primul rand, la un astfel de festival este important locul. La Iasi, nu vad o atractie pentru zona respectiva. Trebuie asigurata apa curenta. Daca este o zona de food&drinks apa curenta este foarte importanta. Nu poti pastra igiena, spalandu-te cu bidonul. Chiar daca sunt date autorizatiile de sanatate publica nu ai cum sa stii cum se vor petrece lucrurile. Acolo, nu vad cum s-ar putea rezolva. Mai este si problema toaletelor, indiferent ca sunt ecologice sau nu. Spre exemplu, la festivalul Untold a fost pusa la punct o infrastructura speciala. Sa spunem ca, din curiozitate, vin mai multi in prima zi de festival. Daca nu le place, nu vor mai veni si se duce vorba. Mai mult de 10 mii de spectatori in toate cele trei zile nu au cum sa vina. Cine va asigura securitatea, va fi prezenta Politia, Jandarmeria?", a spus un specialist care a participat la organizarea mai multor festivaluri din tara. Acesta a preferat sa nu-si faca publica identitatea.

Buget de 2 milioane de euro, prin inselaciune



Conform anuntului oficial, Afterhills beneficiaza de un buget de 2 milioane de euro. Fara sponsori, acest eveniment nu putea fi sustinut. Insa, cei de la BBV Media, firma organizatoare, patronata de Ovidiu Biber, au facut racolarea de sponsori prin intermediul unei minciuni. Pentru a-i asigura ca festivalul va fi un succes garantat, au promovat ca trupa principala pe cei de la Coldplay.



Entuziasmati de amploarea festivalului, cu un headline de renume, au sarit chiar si cu cate 100 de mii de euro. Au fost vizate firmele ce comercializeaza tutun, alcool si mancare. In schimb, primeau puncte de desfacere in perimetrul festivalului. Ulterior, lista formatiilor a fost schimbata. S-au scuzat ca artistii contactati aveau deja contracte in derulare. De precizat ca, la Afterhills, trupele au fost anuntate abia cu trei luni inainte de startul evenimentului.