Calin Popescu Tariceanu: "Decizia lui Sorin Grindeanu, denota o alta agenda, a altor interese"

In urma cu putin timp, presedintele Senatului si al ALDE,a declarat, la iesirea de intalnirea cu colegii de alianta, faptul ca, impreuna cu, v-or depunde o motiune de cenzura."Asistam la un circ reprobabil din partea unui om care a ajuns premier, nu prin vot, ci cu sustinearea politica a ALDE-PSD. Tinand cont de acest lucru si de refuzul lui Sorin Grindeanu de a demisiona, nu ne mai ramane decat o singura solutie, anume, o motiune de cenzura."Vezi si: Sorin Grindeanu, omul sistemului! Vor accepta romanii ca deciziile capitale sa fie luate din nou din strainatate? "Romanii care vad la televizor aceste stiri, trebuie sa stie de ce Sorin Grindeanu si-a pierdut sprijinul politic. In principiu au fost doua motive:1. Gestiunea echipei guvernamentale necesita o anumita capacitate, o capacitate pe care nu o are, dovada stand si situatia proiectului de guvernare.2. Gestul pe care acesta il face azi, si anume, numirea unui guvern propriu, denota foarte CLAR faptul ca Sorin Grindeanu nu respecta agenda de guvernare a PSD, agenda dumnealui tine de alte INTERESE." a subliniat Calin Popescu Tariceanu.Vezi si: REVENIREA SECURISTILOR: Scenariu BOMBA! Nicolae Banicioiu, Ministrul Sanatatii din perioada COLECTIV, s-ar putea REINTOARCE pe acelasi post