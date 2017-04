Calin Popescu Tariceanu 1

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca paradoxul in Romania este ca tocmai institutiile care ar trebui sa combata coruptia sunt ele insele corupte.

"Suntem intr-o situatie foarte grava. In mod normal ar trebui ca procurorul general sa se sesizeze si sa faca o ancheta fara intarziere. DNA, ANI, DIICOT sunt corupte. Sunt institutii corupte de putere. Sigur poate o sa spunem ca lucrurile au revenit la normal, dar sa nu uitam ce s-a intamplat cu rezultatele luptei pentru putere. Alina Bica care a fost sefa DIICOT, arestata, trimisa in judecata, la ANI la fel. Laura Codruta Kovesi apare implicata in jocurile politice, lucru inadmisibil", puncteaza seful Senatulu.

"S-a dorit a fi eliminata o intreaga clasa politica din anii '90. Nu pot sa ma pronunt daca e corect sau nu, dar altii fara sa aiba o fapta de coruptie, se incearca a fi eliminati, asa cum este cazul meu. Eu nu sunt acuzat de fapte de coruptie. Mi s-a fabricat un dosar pentru marturie mincinoasa din absolut nimic pentru ca imaginea sa imi fie distrusa si in final rezultatul sa fie acelasi. Am facut referire la Basesecu unde nu trece luna fara un dosar. Practic, toata generatia aceasta de oameni se incearca a fi eliminata. Scopul e sa fie adusi oameni care sa poata sa fie manevrati de fortele oculte care conduc aceasta operatiune", declara Calin Popescu Tariceanu.





Am primit informatii de la anumite persoane care au fost chemate la DNA pentru a face denunturi impotriva mea pentru a fi acuzat. Eu am intrat in politica cu gandul ca vreau sa traiesc intr-o tara in care cetatenii pot sa isi traiasca viata dupa propriile aspiratii, bunastare nu poate sa existe fara libertate. In concluzie va spun ca nu ma tem, nu sunt timorat de acceste actiuni si voi continua pe acelasi drum.



Sursa: romaniatv.net