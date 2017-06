Calin Popescu Tariceanu: "Iohannis a facut un enunt CORECT. Majoritatea functioneaza in Parlament"

Calin Popescu Tariceanu 2

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE a functionat miercuri la motiunea de cenzura si considera ca afirmatia sefului statului referitoare la majoritatea pe care trebuie sa o aiba in spate un premier reprezinta un enunt de principiu, corect.

"Suntem la 24 de ore de la votarea motiunii de cenzura, unde s-a vazut in mod clar ca exista o majoritate. Subliniez ca aceasta majoritate a fost obtinuta de PSD si ALDE. Nu a existat un sprijin din partea UDMR si cred ca e mai bine asa, avand in vedere torentul de acuzatii, intoxicari, insinuari care au fost lansate cu privire la ipotetica negociere cu UDMR. UDMR a avut o atitudine foarte clara, nu s-a prezentat la vot si in atare conditii majoritatea pe care noi am aratat-o este cu atat mai valoroasa si mai credibila. Deci, din acest punct de vedere, ramane de vazut in continuare sa discutam cu PSD asupra propunerii de premier pe care o vom avansa, cel mai probabil, luni, la ora 15,00, cu ocazia consultarilor la care am fost invitati", a afirmat Tariceanu, in aceasta seara, la Antena 3.

Intrebat daca in afirmatia sefului statului despre o majoritate care sa sustina noul premier se regaseste un avertisment, Tariceanu a spus: "Nu stiu ce proba suplimentara ar mai trebui legata de majoritatea care a functionat ieri in Parlament la cel mai important si delicat moment, care este motiunea de cenzura. S-a verificat clar majoritatea care functioneaza in Parlament".

"De ieri (n.r. miercuri) pana astazi nu s-a schimbat nimic si nu se schimba nici pana luni. Lucrurile in acest moment sunt clare. Sigur ca presedintele cred ca a facut un enunt de principiu, care este corect, dar avand in vedere situatia de astazi sau de ieri, mi se pare ca a face speculatii pe acest subiect nu se justifica sub nicio forma".

El a precizat ca PSD si ALDE vor stabili luni in reuniuni statutare ale celor doua partide propunerea de premier pe care o vor avansa sefului statului.

Tariceanu a evidentiat ca va fi o singura propunere de premier si a respins varianta ca el sa fie acea propunere.

Viitorul premier trebuie sa fie "o persoana integra, fara probleme penale" si care sa aiba "o majoritate parlamentara in spate", a declarat presedintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles.