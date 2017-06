Calin Popescu Tariceanu

Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca inregistrarile audio atribuite sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, denota "un fel de stahanovism" in care trebuie raportate tot mai multe cazuri de coruptie si s-a intrebat cate persoane au fost trimise in judecata pe baza unor rechizitorii "facute al comanda".

In opinia sa, aceste inregistrari arata "insatisfactia" Laurei Codruta Kovesi "ca a scazut numarul cazurilor care au fost deferite justitiei" ceea ce inseamna, in opinia sa, ca "se face o justitie nu calitativa, ci pe cantitate". Este "un fel de stahanovism in care procurorul sef al DNA trebuie sa raporteze din ce in ce mai multe cazuri de coruptie", a acuzat acesta, iar acest lucru ridica intrebari "asupra modului de gandire a acestei persoane", Laura Codruta Kovesi, "care ar trebui sa fie echilibrata" si sa "nu raspunda la anumite comenzi care vin din afara pentru a raporta noi si noi succese".