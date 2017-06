Calin Popescu Tariceanu: "Nu am discutat cu domnul Dragnea despre remanierea guvernamentala"

Calin Popescu Tariceanu

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca nu a discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, despre o eventuala remaniere guvernamentala.

"Nu am discutat cu domnul Dragnea asa ceva. Am vazut ca este un subiect de preocupare jurnalistica in principal, pentru ca, asa cum spuneam de multe ori, stirile pozitive nu sunt atat de interesante cat sunt cele negative. Or, o remaniere mai degraba intra in categoria acestor stiri negative, care par sa starneasca si interesul presei, nu stiu daca si interesul publicului. Le-am tratat ca atare, fara sa le dau prea mare importanta", a afirmat Tariceanu, la Romania TV.

Intrebat daca se intrevede o schimbare a premierului Sorin Grindeanu, in baza afirmatiilor recente ale Gabrielei Firea, liderul ALDE a refuzat sa faca vreun comentariu.

"Nu am sa comentez in niciun fel comentariile altor persoane. Cred ca pentru orice prim ministru legatura cu partidul care l-a propulsat in functie si care ii asigura sustinerea politica este un factor cheie. Nu stiu exact sa va dau detalii in legatura cu relatia domnului prim ministru cu propriul partid", a mai declarat Tariceanu.