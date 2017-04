Calin Popescu-Tariceanu: „Sunt NEVINOVAT! Procurorii fac VANATOARE"

Calin Popescu Tariceanu

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost audiat, marti, de instanta suprema, in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Calin Popescu-Tariceanu a fost pus sa explice mai multe interceptari cu el din dosarul retrocedarii Padurii Snagov si a Fermei Baneasa, in care procurorii il acuza de marturie mincinoasa. Fostul premier a stat in fata instantei mai bine trei ore, timp in care a explicat judecatorilor ca nu a fost informat ca declaratia sa de martor va fi folosita pentru a-l incrimina.

„Sunt nevinovat in acest dosar. Vreau sa se retina numai adevarul. Acuzatiile aduse de procurori sunt lipsite de orice fel de realitate”, a spus presedintele Senatului, marti, dupa audieri.

„Acuzatiile procurorilor nu au fundament(...). DNA sa inteleaga ca trebuie sa respecte legea”, a adaugat Tariceanu.