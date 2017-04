Calin Popescu Tariceanu

Calin Popescu Tariceanu a spus, in aceasta seara, ca ministrul Tudorel Toader este primul ministru care isi exercita atributiile conform Constiutiei. Presedintele Senatului a mai declarat ca apreciaza ceea ce a facut actualul ministru al Justitiei, mai ales in contextul in care timp de 10 ani nimeni nu a intraznit sa faca nici cel mai mic comentariu la adresa activitatii DNA.

"A intarit foarte mult idea abuzului de puetere pe care l-a comis DNA. Acest raport a fost un avertisment direct pentru DNA. Este primul ministru care intelege sa-si exercite atributiile conform Constitutiei si normelor in vigoare. Ministrul Tudorel Toader, care e un bun cunoscator al legii, cu convingeri solide, face tot posibilul pentru a reveni la normalitate astfel incat institutiile statului sa protejeze cetatenii...apreciez ce a facut ministrul, pana in ultimii 10 ani nimeni nu a intraznit sa faca cel mai mic comentariu, sa nu mai vorbesc de modul penibil in care s-a comportat ministrul Pruna in 2016, in momentul numirii sefilor Parchetelor", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

In ceea ce priveste legea salarizarii unitare, Tariceanu a declarat ca aceasta crestere a salariilor nu este prevazuta sa se realizeze dintr-odata , ci esalonat, pana in 2020:

Aceasta crestere nu este prevazuta sa se realizeze dintr-o data, sunt esalonate sa se realizeze pana in 2020..unele categorii vor avea majorari mai mici. Toate majorarile insumeaza 32 de miliarde de lei esalonat", a spus Tariceanu.

Calin Popescu Tariceanu a mai declarat ca Daniel Constantin nu a fost exclus din ALDE:

"Daniel Constantin nu a fost exclus, intreprinde o serie de actiuni care sunt in linie cu ce a facut pana acum, care ne intristeaza. Cand anumite persoane vor cu tot dinadinsul sa se excluda, nu putem sa le impiedicam", a conchis Calin Popescu Tariceanu.

Sursa: romaniatv.net