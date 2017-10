Vladut Simionescu

Judoka ieseanare motive sa zâmbeasca din nou. Dupa doi ani chinuitori, în care a lipsit de pe tatami din cauza uneigrave la, sportivul de 27 de ani, legitimat la, a revenit cu succes în competitiile internationale.În doar trei saptamâni, Simionescu a urcat de trei ori pelaimportante, la categoria +100 kilograme:la Cupa Europeana de la Bratislava,la Cupa Mondiala de la Belgrad, bronz la Grand Prix-ul de la Zagreb.Trei medalii foarte importante pentru Vladut, atât prin prisma ascensiunii în clasamentul categoriei, cât mai ales pentru un moral zdruncinat serios de accidentare, dar si de indiferenta cu care a fost tratat de Federatia Româna de Judo si de Comitetul Olimpic si Sportiv Român.Dupa ce s-a „încalzit” pe plan intern cu douade aur lasi la Campionatul National de, Vladut Simionescu a iesit la turneele internationale plin de speranta ca poate reveni în topul categoriei +100 kg. Primul contact cu atmosfera de concurs a avut loc în Germania, la Cupa Europei, unde ieseanul a ratat de putin podiumul, clasându-se în final pe locul 5.Au urmat trei turnee foarte bune, la Bratislava, Belgrad si Zagreb si tot atâtea medalii, una dintre acestea fiind de aur. Rezultate care l-au propulsat pe iesean în top 50 al categoriei, de pe locul 200. Judoka de la CS Poli Iasi a dedicat aceste medalii celor care l-au ajutat cu bani pentru operatie.„Prima medalie, cea de la, i-am dedicat-o antrenorului meu de la clubul austriac, titlul de la Belgrad fotbalistului Gicu Grozav, iar bronzul de la Zagreb domnului Stefan Popescu, tatal fotbalistlui Stefan Popescu. Fara ajutorul lor moral si financiar, astazi probabil nu as fi fost pe tatami, nu stiu daca as fi reusit sa ma operez. Lor le datorez revenirea mea si le multumesc enorm pentru sprijin”, a declarat sportivul, caruia îi era dor de atmosfera de concurs: „Am revenit cu placere, îmi era dor de atmosfera de concurs. Aveam nevoie mare de aceste rezultate bune. Dincolo de medalii si de importanta lor în clasamentul categoriei, rezultatele sunt foarte importante pentru moral, îmi dau încredere pentru viitor. Au fost concursuri puternice si faptul ca am reusit sa urc pe podium si sa câstig un concurs de Cupa Mondiala îmi da un moral foarte bun. Le multumesc tutore celor care m-au ajutat sa revin, am primit sute de mesaje de felicitare pe toate caile de comunicare posibile. Am fost coplesit de atentia tuturor, iar aceste gesturi mi-au dat încredere, mi-au dat forta sa revin”.La Bratislava, Simionescu a avut liber în primul tur, apoi a fost învins de ucreaineanul Panko. Au urmat recalificarile si victorii la germanul Bouzigard, cehul Hlavacek si englezul Melbourne pentru medalia de bronz. La acest turneu, aurul a fost câstigat de colegul sau de club, Mircea Croitoru.Lade la, Vladut a obtinut medalia de aur dupa ce i-a învins pe sârbii Jeremic Nicola si Culum Zarko si pe azerul Jalil sukurov. De aceasta data, Vladut a facut rocada cu Croitoru, acesta din urma terminând pe locul 3. În fine, la Grand Prix-ul de la Zagreb, judoka de la CS Poli l-a învins în primul tur la azerul Kokauri Ushanji, apoi a pierdut în fata japonezului Kamikawa Daiki. Au urmat doua victorii în recalificari cu austriacul Allestrofer Daniel si sârbul Culum Zarko.Pentru Simionescu, viitoarele doua luni vor fi de foc. La sfârsitul lunii octombrie va avea loc concursul de Grand Slam de la Abu Dhabi, pe 12 noiembrie va participa la Cupa Mondiala Open din Maroc (Marrakech), apoi va pleca într-un stagiu de pregatire în Japonia. Anul se va încheia cu un puternic turneu de Grand Slam la Tokyo, programat în perioada 1-3 decembrie.Cosmarul lui Vladut Simionescu a început în 2012. Într-un meci din primul tur la olimpiada de la Lodra, ieseanul si-a rupt ligamentele. S-a operat pe banii clubului din Copou, iar Marius Vizer i-a înlesnit intrarea la o clinica din Ungaria. Trei ani mai târziu, în august 2015, Simionescu s-a accidentat la genunchiul drept, la turneul Grand Slam de la Tyumen, Rusia.Acelasi verdict crunt al medicilor: ruptura de ligamente încrucisate. Si de aceasta data, sportivul olimpic al Iasului si al României a fost tratat cu indiferenta de care mai marii sportului românesc. Dupa luni de zile de chinuri, judoka iesean a reusit sa strânga suma necesara operatiei, 10.000 de euro, interventia chirurgicala fiind programata la clinica turca Acibadem.Tatal fotbalistului iesean Stefan Popescu l-a ajutat cu 3.000 de euro, alti 3.000 de euro a primit de la fotbalistul Gicu Grozav, iar restul banilor au fost donati de antrenorul clubului din Austria la care activeaza sub forma de împrumut. Vladut: “M-au ajutat oameni cu suflet mare. Cei care ar fi trebuit sa ma sprijine, Federatia si COR, m-au tratat cu dispret. Mi-au închis usa. M-am accidentat luptând pentru România, dar pentru ei acest lucru nu a contat. Gicu Grozav a citit din presa povestea mea. M-a cautat si m-a ajutat cu aceasta suma de bani. La fel si tatal lui Stefan Popescu. S-au mai strâns 4.000 de lei într-o urna la un meci de fotbal al Politehnicii, în Copou. Acesti bani i-am folosit la operatie, iar clubul Politehnica m-a ajutat cu bani de deplasari în Turcia, cu bilete de avion”.Sportivul iesean a explicat ca oficialii COR nu au vrut sa suporte cheltuielile interventiei chirurgicale la clinica turca. “Am discutat de mai multe ori cu presedintelede atunci, Alin Petrache. I-am spus ca nu vreau sa fac operatia în România. Si nu pentru ca nu am încredere în medicii români, ci pentru ca nu am încredere în sistemul medical din România. În România, operatia costa 5.000 de euro. I-am cerut sa-mi dea acesti bani pentru a ma opera în Turcia, dar nu au vrut. A fost o lovitura pentru mine. Statul român avea obligatia sa-mi dea bani pentru operatie pentru ca mi-am rupt ligamentele luptând pentru tricolor. Nici cu recuperarea nu m-au ajutat”, a completat judoka desemnat sportivul numarul 1 al Iasului în 2015.Umilit de autoritati, Simionescu a luat în calcul sa reprezinte o alta tara în viitor. Are oconcreta din, cu un salariu lunar cu patru zerouri, masa, casa si masina: “Austriecii mi-au facut mai demult o oferta foarte buna si insista si acum. Trebuie sa ma gândesc si la viitorul meu. Eu mi-am rupt piciorul pentru România, iar statul m-a tratat cu dispret. M-am simtit umilit, abandonat. Iau în calcul sa reprezint Austria pe viitor si chiar am vrut sa dau federatia de judo în judecata, pentru ca în statut sunt obligati sa-mi asigure operatia si recuperarea. M-am simtit umilit, abandonat. Eu cred ca m-au tratat astfel pentru ca eram doi pe categorie. M-am accidentat eu si a ramas Daniel Natea. Asta cu operatia afara a fost un pretext sa nu-mi dea banii. si la prima operatie la fel, atitudinea lor a lasat de dorit. Cu Daniel sunt prieten, suntem colegi. Suntem amândoi pe categorie, dar cine este mai bun si mai în forma, va merge la Olimpiada. Asa este si normal, sa fie concurenta”.Cosmarul lui Vladut a început în august 2015, la, în. La un puternicde Grand Slam s-a accidentat la genunchiul drept, iar verdictul RMN-ului a fost crunt: ruptura de ligamente încrucisate. Era numarul 10 mondial în acel moment la categoria +100 kg si avea sanse foarte mari sa mearga la Olimpiada de la Rio. Au urmat luni de zile în care sportivul pregatit la Iasi de prof.Costel Naftica s-a chinuit sa faca rost de bani pentru. Cum cei care ar fi trebuit sa-l sprijine i-au întors spatele, Vladut a apelat la diversi iubitori ai sportului pentru a nu-si distruge cariera. S-a operat în luna aprilie 2016, dupa noua luni de chin, la clinica turca “Acibadem”. Interventia a costat 10.000 de euro, beneficiind si de o reducere de 5.000 de euro pentru faptul ca este sportiv de performanta, olimpic în tara sa. Turcii au apreciat acest statut, nu si statul român.Abia revenit pe tatami, Vladut este optimist ca poate ajunge la Olimpiada de la Tokyo, mai cu seama dupa medaliile obtinute în aceasta toamna.“Olimpiada de la Tokyo este obiectivul meu. Am urcat pe locul 50 mondial, dar pot reveni în top 10. În fiecare luna sunt doua-trei concursuri tari afara. Apt sa fii sa poti participa. Si dupa Olimpiada de la Londra am fost pe locul 150 mondial si într-un an si jumatate am ajuns pe locul 10. La Olimpiada se califica primii 22 pe categorie, plus alte doua locuri pentru fiecare continent. Mereu am trecut usor peste aceste accidentari. Sunt foarte pozitiv de felul meu si asta ma ajuta. Am revenit bine în concursuri si sunt optimist ca pot ajunge din nou la Jocurile Olimpice”, a conchis sportivul iesean în vârsta de 27 de ani.