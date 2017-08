Camelia Gavrila: Turismul iesean – oportunitati, limite, dileme

Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a analizat si subliniat intr-o declaratie de presa importanta turismului pentru comunitatea ieseana, tinand cont de istoria, traditiile si vibratia culturala si spirituala a orasului, dar a constatat si deficientele acestui sector, statisticile modeste in raport cu perspectivele de dezvoltare la nivel regional, dar si la nivel national si european.

Municipiul Iasi ramane definit ca oras al culturii, al educatiei, al unei vocatii literare constante si autentice, oras in care istoria in ipostaza arhaica a culturii Cucuteni se intalneste cu pagini bogate de medievalitate, dar si cu pulsul dinamic si contrastant al timpurilor moderne si postmoderne. Un asemenea profil a lasat urme adanci atat in mentalul colectiv, cat si in plan arhitectural prin cladiri, parcuri si statui, muzee, strazi si monumente. Un tinut cu o resursa istorica si culturala atat de nuantata si diversa deschide oportunitati de valorificare turistica pe care nu le regasim, insa, in realitatile concrete, in prezenta turistilor, in dinamica economica a comunitatii noastre – nici la nivel municipal, nici judetean.

La mai putin de jumatate de an pana la sarbatoarea Centenarului se pune problema daca Iasul este in aceeasi masura un simbol pentru Romania si daca se apropie de standardele unui oras turistic european. Analizele de specialitate si cifrele din ultima perioada nu sunt excesiv de incurajatoare. Municipiul Iasi a atras doar 2% din cei aproape 2,5 milioane de turisti straini care au vizitat Romania. Chiar daca orasul a resimtit o anumita crestere a numarului de turisti, datele indica faptul ca cei mai multi dintre ei nu vin pentru vacante, ci pentru activitati profesionale, conferinte, seminarii, afaceri, intr-o proportie de 57,6%.

Problemele cu care se confrunta turismul iesean sunt multiple si se datoreaza unor factori diversi precum:

- infrastructura rutiera precara, lipsa unei autostrazi, lipsa panourilor cu informatii turistice, oferta hoteliera (la capitolul cazari, Iasul este deficitar; comparativ cu orase ca Timisoara sau Cluj, unde numarul locurilor de cazare este de 7676, respectiv 8450, Iasul are doar 4500 de locuri)

- eficienta redusa a birourilor turistice din cadrul administratiei locale si a materialelor de promovare;

- lipsa unor campanii coerente si centrate pe categoriile de public tinta, pe conceptul de turism tematic;

- absenta unei viziuni turistice clare, armonizate la nivel de autoritati judetene si locale, in acest sens nu resimtim o abordare unitara si consecventa din partea Primariei Municipiului Iasi si a Consiliului Judetean;

- pozitia geografica periferica, spre granita de est, conexiuni rutiere precare;

- lipsa unor ghizi profesionisti activi si formati pentru anumite trasee sau domenii turistice.

In fata noastra se deschid totusi posibile solutii si oportunitati ce ar merita valorificare mai insistent:

- prezenta mediului academic , universitati, institute de cercetare, specialisti in domenii diverse, conexe cu premisele unei dezvoltari turistice coerente;

- multitudinea, complexitatea, obiectivelor si a elementelor de interes turistic, legate de situri arheologice Cucuteni, Iasi, vechile Curti Domnesti, atractii precum Palatul Culturii cu Muzeul de Arta, Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, Casa Pogor amintind de Junimea, de efervescenta literara a secolului al XIX-lea tutelat de spiritul critic maiorescian, Casa Dosoftei in spatiul careia se deschid pagini de istorie, de literatura si cultura veche, Gradina Botanica, dar si elemente de modernitate precum Complexul Palas.

De semnalat totodata ca Regiunea Nord-Est detine in jur de 4000 monumente de interes national, dintre care 1634 se afla in Iasi, aproximativ 41% din totalul lor, plasandu-ne pe locul III la nivel national dupa Bucuresti si Cluj.

Solutiile se regasesc tot in comunitatea noastra si pot lua forma unor directii de actiune precum:

• Definitivarea unei strategii de dezvoltare a turismului asumata responsabil de autoritatile locale, dar si de toti actorii politici, o strategie cu obiective si demersuri pe termen mediu si lung.

• Realizarea unor dezbateri / conferinte urgente, cu participarea specialistilor, a reprezentantilor mediului economic, academic, oameni de cultura, jurnalisti de profil , vizand solutii si abordari coerente , o viziune de dezvoltare turistica , cu implicarea responsabila a celor doua institutii locale reprezentative - Consiliul Judetean si Primaria Municipiului Iasi, in parteneriat cu alte institutii culturale, educationale, agenti economici, operatori de turism, implicate in acest proces.

• Conturarea unor trasee turistice tematice pentru categorii de public tinta:

- turismul arheologic, cu accente istorice;

- turismul religios/ecumenic, de valorificare a mostenirii spirituale, culturale a Iasului in relatie cu Mitropolia, Manastirile Trei Ierarhi, Golia, Cetatuia, Frumoasa etc.;

- turismul academic, prin care sa realizam si sa valorificam congrese, dezbateri, conferintele nationale si internationale, evenimente intelectuale si proiecte de cercetare;

- turismul de afaceri si evenimentele dedicate acestei zone precum Business Day Iasi sau targurile de afaceri;

- turismul literar, valorificand importanta si semnificatiile caselor memoriale, muzeelor, parcurilor cu rezonanta, toate acestea amintind de un trecut literar maret pe care l-a oferit orasul „marilor zidiri”;

- turismul rezervatiilor naturale, consemnand faptul ca Judetul Iasi are 26 de rezervatii si monumente ale naturii cu o suprafata de 5.036,40 ha, de interes pentru cercetatori, studenti si elevi;

- turismul balnear, prin arealul corespunzator zonei de agrement-tratament Nicolina, insuficient promovata si valorificata la momentul actual;

- turismul oenologic / vini-viticol.

• Includerea in traseele turistice a unor elemente cu potential ridicat turistic din afara municipiului Iasi ( sa amintim zona Cucuteni, o civilizatie veche, aproape uitata, care ar putea sa devina brand de tara, Manastirea Hadambu, sau Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, Barnova, Mircesti, Cotnari etc., zone, tinuturi, locasuri religioase simbolice).

• Realizarea unor parteneriate cu toti actorii implicati in acest proces pentru a armoniza si concretiza demersurile de marketing si publicitate.

• Un accent mai ridicat pe festivalurile ce aduc orasului atractivitate si il individualizeaza la nivel national si international: FIE, FILIT, FESTUDIS, Festivalului International de Teatru pentru Copii si Tineret, festivaluri studentesti si muzicale.

• Realizarea unui parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, in vederea formarii unui departament de ghizi ai orasului tinand cont ca Facultatea de Geografie/Geologie cuprinde in specializarile sale si formarea ghizilor turistici.

• Incercarea de a internationaliza turismul iesean pe axa turistica Iasi – Chisinau- Cernauti – Bucovina.

In concluzie, tema trebuie sa ramana o preocupare majora a comunitatii iesene, a autoritatilor locale si a noastra, a parlamentarilor de Iasi, in sensul unui efort colectiv pentru valorificarea potentialului turistic al zonei, pentru mentinerea si bugetarea proiectelor existente sau ale celor noi, creative si interesante.Turismul iesean nu este doar o simpla destinatie de loisir si delectare, este o calatorie spre cunoastere, spre literatura, cultura si educatie, in sensul in care „calatoria este propria ei rasplata”, iar pentru Seneca, cunoscutul filosof antic, „calatoria si schimbarea locului aduc o noua vigoare mintii”.

