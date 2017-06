Cand are limuzina ii da talpa cat se poate!

In continuarea rubricii de azi babele va mai anunta ca Venerel Labut se crede de multe ori prin Targ pe la formula unu. Ieri dimineata venea dinspre CUG spre Podu ala rosu si vorbea agitat la telefon. Nu a tinut cont de linia continua si nici de coloana care era in asteptare si a trecut de ici colo de ziceai ca e in curtea lui. Babele v-au mai povestit despre el si v-au spus ca peste tot spune ca el are militia la degetul mic si isi permite sa circule cum vrea cu Betleiul ala a lui. Deh, o sa mai povestim despre el si in alte editiuni...