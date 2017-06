Un nou divort in showbizul romanesc. Roxana Ciuhulescu a anuntat pe blogul personal ca s-a despartit de sotul sau, motivul invocat fiind neintelegerile.

Fosta prezentatoare TV nu a dat mai multe detaliui despre separare si spune ca nu va vorbi mai mult despre acest subiect.

”Uneori si povestile de dragoste se incheie, asa cum este si cazul meu.

Drumul meu a luat o alta directie, decat directia lui Mihai. Cand doi oameni nu se mai inteleg si nu pot gasi o cale comuna de comunicare, e mai bine sa se desparta, decat sa arate copilului lor latura nefericita a vietii familiale.

In consecinta, dupa 10 ani, am decis impreuna sa punem punct casniciei. In ce ma priveste, imi voi continua viata, dedicandu-ma cresterii fetitei noastre si hobby-urilor cu si fara motor care ma definesc ca persoana.

Acestea sunt singurele declaratii pe care le dau despre acest subiect. In speranta ca imi va fi respectat dreptul la viata personala, rog toti colegii din presa sa inteleaga ca am dreptul la intimitate.

Va doresc sa aveti parte de tot ce nu puteti cumpara cu bani: sanatate, fericire si dragoste.”, a scris Roxana Ciuhulescu.