Cand va adera Romania la zona Euro

Euro

Romania ar putea fi in masura sa adere la zona euro in urmatorii opt ani, dar la randul sau zona euro are nevoie sa isi imbunatateasca modul in care functioneaza, a declarat miercuri Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, transmite Reuters.

"In contextul unei imbunatatiri a modului de functionare a zonei euro, credem ca am putea adera la euro in prima parte a urmatorului deceniu", a declarat Daianu la un eveniment gazduit de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

"Vrem sa aderam la zona euro. Credem in proiectul european" a precizat Daianu.

"Romania nu este pregatita sa adere la zona euro, iar cei care spun ca in cazul in care am fi invitati ar trebui sa intram dau dovada de gandire simplificatoare si care denota neintelegere a problemelor cu care ne-am confrunta", a declarat, marti, Daniel Daianu la conferinta "Perspectivele aderarii Romaniei la zona euro in contextul Cartii albe privind viitorul Europei", organizata de Comisia pentru afaceri europene din Senat.



Sursa: antena3.ro