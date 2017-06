Care este primul lucru pe care il va face Betty Salam cand va deveni majora - FOTO

Betty Salam

a decis care va fi primul lucru pe care vrea sa il faca atunci cand va deveni. Fiica lui Florin Salam si-a propus sa se tatueze! Betty i-a spus si tatalui ei ce are de gand sa faca, i-a cerut acordul, iara fost de acord. «Ma bate la cap de vreun an de zile sa isi faca, dar i-am zis ca trebuie sa mai astepte un pic. Trebuie sa fie majora», a explicat iubitul lui Betty Stoian, Catalin, la Teo Show. «L-am intrebat pe tata daca am voie si mi-a dat "verde". Era un "verde spre galben", asa... As vrea sa mi-o fac pepe brat... si poate o sa mai fac si altele apoi. Dar nu o sa-mi acopar niciodata tot bratul cu tatuaje, nu e genul meu», a explicat Betty Salam.