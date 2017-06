Carmen Dan, mesaj despre viitorul guvern

Carmen Dan

Ministrul demisionar al Internelor, Carmen Dan, a transmis printr-o postare pe pagina persoanala de Facebook un mesaj despre viitorul guvern.



"Motiunea de cenzura votata astazi de 241 de parlamentari nu a fost motiunea coalitiei PSD-ALDE impotriva propriului guvern! A fost singura parghie legala, singura modalitate democratica pentru a restabili ordinea de drept CONSTITUTIONALA, o ultima solutie la care PSD a fost nevoit sa recurga pentru a readuce normalitatea in viata politica si a determina instalarea unui guvern condus de un premier legitim, sustinut firesc de coalitia care a castigat alegerile!

In momentul de fata, pentru mine personal, ca membru PSD, nu este nicio bucurie, nici macar o usurare ca am ajuns in acest punct. Sunt constienta ca s-a pierdut timp pretios pentru cei indreptatiti sa guverneze, dar si mai pretios pentru romani! Vreau sa cred insa ca mai bine acum, decat mai tarziu. Am incredere ca noul guvern va reusi sa se instaleze intr-un timp cat mai scurt si sa se ocupe cu precadere de implementarea masurilor anuntate de Partidul Social Democrat si asteptate de milioane de romani", a scris Carmen Dan pe pagina persoanal de Facebook.