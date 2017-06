Carmen Dan: "Un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaun"

Carmen Dan

Carmen Dan, ministrul de Interne, unul dintre membrii Guvernului Grindeanu apropiati de Liviu Dragnea, il critica pe Sorin Grindeanu pentru situatia generata si afirma ca, in ciuda celor declarate de premier, ministrii isi fac treaba in continuare.

" In ultimele zile am primit foarte multe mesaje, atat de la cetateni, cat si de la angajati MAI. Mi se puneau o serie de intrebari referitoare la niste activitati pe care noi le-am inceput in cadrul ministerului: stadionul Dinamo, activitatea DIPI, proiectul legislativ al cartii electronice de identitate. Unele dintre mesaje au fost de transmitere a dorintei de a continua. Este motivul pentru care am considerat ca este foarte important ca, la randul meu, sa transmit un mesaj de stabilitate si fac asta cu un motiv in plus. Aseara, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, s-a indus ideea ca ministrii nu sunt prezenti la ministere. S-a incercat sa se ia legatuea cu o serie de ministri care au fost trimisi la ministere. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Daca m-ar fi sunat, as fi fost la minister. Noi venim si ne facem treaba la ministerele pe care le reprezentam. Este o ocazie in plus sa va asigur ca MAI isi face datoria chiar daca in plan politic s-a ajuns la o situatie complicata, pe care nici ministrii, nici partidul nu au generat-o. Colegii mei din minister trebuie sa stie ca au ministru si lucrurile merg inainte fara sincope ", a declarat Carmen Dan.

"Noi, ministrii, nu ne-am dat demisia fara motiv. Am vrut sa dam un semnal ca asa nu se mai poate", a declarat ministrul, explicand faptul ca abia dupa discutiile din cadrul Guvernului ministrii au mers sa se planga la partid.

"Domnul Grindeanu e singur. Un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaunul de prim-ministru", a concluzionat Carmen Dan.