Carmen Serban sufera de sinuzita maxilara si face tot ce-i sta in putinta sa trateze afectiunea, pentru ca starea ei de sanatate nu este una buna, potrivit Wowbiz.ro.

"Am si eu o problema. Sunt stresata, probabil ca am o problema pe glanda tiroida, de ma durea foarte tare gatul. Avem probleme pe sinusuri. Am o sinuzita maxilara. Te doare zona asta de maxilar si am o roseata pentru ca e o afectiune acolo. Nu stiu daca se poate trata. Cu slujbe, cu creme, cu piramide, cu toate, sigur. Exista un efect, eu ma simt mai bine. Inca nu am tratat-o, e in curs de tratare", a spus Carmen Serban.

"Dupa 20 de minute de stat acolo, pur si simplu stat pe scaunul acela electric, in 20 de minute m-a lasat duererea de gat. Omul mi-a pus o gramada de pietre, in functie de afectiunile pe care le simt", a mai artista.