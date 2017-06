Cat costa cel mai SCUMP apartament din Iasi

In Iasi, cel mai scump apartament disponibil spre vanzare pe Imobiliare.ro are un pret cerut de 350.000 euro, avand o suprafata utila de 210 mp si patru camere. Parte dintr-un bloc finalizat in anul 2014, in zona Copou, locuinta este finisata cu materiale scumpe - marmura in living, hol si bucatarie, piatra naturala in bai, parchet din bambus in camere.

Desi costa destul de mult, penthouse-ul din Iasi nu intra in primele 5 cele mai scumpe din Romania. Pe primul loc se afla apartament din Zona Primaverii din Bucuresti, care costa nu mai putin de 3.6 milioane de euro.

TOP 5 al celor mai scumpe apartamente din Romania. Bucurestiul conduce detasat, cu primele 3 cele mai scumpe penthouse-uri:

1. Bucuresti- 3.8 milioane de euro

2. Bucuresti - 3.15 milioane de euro

3. Bucuresti - 2,49 milioane de euro,

4. Timisoara - 670.000 mii de euro

5. Brasov- 650.000 euro