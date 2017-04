Cat de bun este la pat, in functie de zodie. Taurii si Scorpionii sunt in fruntea clasamentului

Zodiile au atat calitati, cat si defecte, iar sexul nu face exceptie. Asa ca unele zodii sunt mai bune la pat decat altele.

Chiar daca nicio zodie nu a ramas repetenta la capitolul sex, nu toti barbatii sunt de nota 10, cel putin nu daca le ne luam dupa calitatile si defectele cu care i-au inzestrat astrele.

Berbec: nota 7

Este cel mai grabit barbat in pat. Oare cate femei pot ajunge la orgasm inaintea lui? Odata ce a ejaculat, berbecul cade lat, iar tu risti sa ramai nesatisfacuta.

Taur: nota 10

Felicitam Taurul pentru libidoul sau de fier. Are mereu chef de sex si, ghici ce? Poate rezista o noapte intreaga. Este foarte energic. In plus, stie sa atinga o femeie ca nimeni altul.

Gemeni: nota 9

Te duce cu vorba in patul lui, oricat de timida sau rationala ai fi si trebuie sa-l apreciezi pentru asta. Mai apoi, acest nativ pune accent pe preludiu si vine in pat cu multe jocuri erotice incitante.

Rac: nota 8

Este romantic, iar daca esti genul de femeie care face dragoste, nu sex, atunci el este partenerul ideal. Totusi, trebuie sa-l taxam pentru nesiguranta lui. Face uneori gesturi stangace, iar tu trebuie sa-l tot incurajezi.

Leu: nota 9

Este atat de preocupat sa faca impresie buna ca iti va oferi cele mai tari partide de sex… si asta pe termen lung, nu doar in primele dati. Evident, ii scadem un punct pentru ca intentiile sale nu sunt altruiste.

Fecioara: nota 8

Este genul de barbat care invata repede cum sa satisfaca o femeie in functie de indicatiile ei. Isi doreste sincer sa o vada fericita. Pierde insa puncte pentru ca este cam tipicar in pat si te poate stresa cu regulile lui.

Balanta: nota 7

Tine mortis sa faca sexul o placere echilibrata pentru amandoi, dar uneori nu ii iese, caci sexul e un act spotan ce nu poate fi masurat. Mai apoi, este destul de fustangiu. Daca va calca stramb, nu-ti va spune, chiar daca nu va protejati.

Scorpion: nota 10

Cot la cot cu Taurul, Scorpionul are libido de nota 10. Nu e la fel de rezistent in pat ca Taurul, dar nici n-are nevoie. Stie cum sa te vrajeasca sa iti vina pe loc cheful de sex si sa ai orgasm in timp record! Vei capata dependenta…

Sagetator: nota 8

Poate ca i-am da nota 10 in cazul unei aventuri, caci va fi o experienta inedita. Altfel, va fi destul de dificil sa-l tii langa tine. Trebuie sa aduci mereu ceva nou in pat… sau sa-i dai libertatea de a fi cu alte femei.

Capricorn: nota 6

Din pacate Capricornul este unul dintre cei mai conservatori barbati, iar acest lucru dauneaza prestatiei sale in pat. El ezita sa vina cu idei mai inventive, iar daca o faci tu, s-ar putea sa iti judece intentiile.

Varsator: nota 6

Pentru minoritati Varsatorul ar putea fi de nota 10. Majoritatea femeilor nu-i vor gasi atragatoare excentricitatile pe care le are in pat. In plus, nu prea este adeptul relatiilor monogame, deci nu vei fi singura din patul lui, dar nu te va minti.

Pesti: nota 8

Daca nu ar fi atat de pasiv in pat, acest barbat chiar te-ar putea duce in alte dimensiuni sexuale. Empatizeaza cu tine, deci vei simti ca iti ghiceste dorintele. Totusi, are o lene caracteristica, iar tu vei considera ca uneori nu vrea sa faca vreun efort.