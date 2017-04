Catalin Botezatu

Catalin Botezatu a povestit in detaliu o partida de amor cu nabadai. Designerul a spus ca celalalt barbat a fost legat cu catuse de sifonier. Catalin Botezatu a vorbit despre viata amoroasa si a dezvaluit detalii intime. Creatorul de moda a marturisit ca a facut sex in trei, la dorinta iubitei unui prieten bun. Partea neobisnuita a fost ca tanara a vrut ca partenerul ei sa fie legat cu catuse de sifonier. «Un prieten bun... era ziua iubitei lui, pe bune, iubita lui si-a dorit de ziua ei sa... Si s-a intamplat, numai ca domnisoara avea fel si fel de fetish-uri si a inceput sa ma unga cu uleiuri, sa imi puna urechiuse. Pe el l-a dorit legat cu catusele de sifonier, iar in momentul in care a inceput actiunea, el a rupt sifonierul. Cam asta e pe scurt. Bine, actiunea a fost mai lunga si mai haioasa. Si anul urmator, cand a fost ziua ei, si-a dorit acelasi lucru», a declarat Catalin Botezatu.

