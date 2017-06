Catalin Chereches refuza audierea in Parlament

Catalin Chereches

Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, a trimis o scrisoare senatorului Mihai Fifor, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009, in care anunta ca refuza sa vina la audieri. Chereches sustine ca in perioada care obiectul anchetei comisiei era membru PSD, iar colaborarea cu Gabriel Oprea a inceput abia in 2009.