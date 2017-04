Catalin Predoiu AVERTIZEAZA: "PSD vrea sa renunte la cota unica de 16%"

Catalin Predoiu

Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu a afirmat marti seara, la Ploiesti, ca PSD are intentia de a renunta la cota unica de 16%, atragand atentia ca trebuie gandite metode pentru impiedicarea luarii unei astfel de masuri.

"PSD, in ciuda minciunilor sfruntate proferate de toti liderii sai, incepand cu domnul Dragnea si terminand recent cu domnul Grindeanu, seful Guvernului, are intentia sa renunte la cota unica de 16% care, va readuc aminte, este un succes al Aliantei DA, al partidelor care au format Partidul National Liberal nou. Este, daca vreti, singura cale prin care romanii care muncesc au capatat ceva prosperitate, au avut acces la un trai mai bun, si-au cladit o speranta pentru ei si pentru copiii lor. (...) Din pacate, in Romania, din cauza prea multor politici de stanga, inclusiv cand la Guvern au fost partide de dreapta, nu avem alte mijloace de propasire decat rezultatul direct al muncii; noi nu avem bursa, nu avem piata de capital organizata, nu avem fonduri de investitii in care romanul sa-si puna acolo rezultatul muncii lui si sa-l multiplice", a spus Predoiu, in discursul sustinut la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Prahova.

In context, el a atras atentia ca trebuie gandite metode pentru impiedicarea luarii unei astfel de masuri.

"Ei bine, PSD, repet, in ciuda minciunilor sfruntate si ale sefului PSD si ale sefului de Guvern, are aceasta intentie. I-a iesit porumbelul pe gura domnului Daniel Constantin acum vreo trei saptamani. I-a tras Dragnea o smetie, a tacut din gura, dar acum doua, trei zile a mai vorbit cineva. Si eu doresc sa pun in vedere PSD-ului sa nu isi bata joc de romanii care muncesc si va chem sa fim uniti in acest demers. Vrem sa fie alaturi de noi clasa de mijloc si antreprenorii? Foarte bine, acesta este un moment foarte bun. Trebuie sa gandim toate, toate metodele de lupta politica parlamentara si extraparlamentara sa impiedicam renuntarea la cota unica", a mai afirmat liderul liberal.



Sursa: agerpres.ro