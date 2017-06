Refugiati

Comisia Europeana a anuntat, marti, ca Romania trebuie sa mai primeasca 3546 de refugiati, potrivit planului comun de relocare aprobat de Blocul comunitar si care are un caracter de obligatie legala, potrivit unui raport prezentat pe site-ul institutiei europene.

Raportul Comisiei Europene arata ca Romania a primit, pana la 9 iunie 2017, 45 de imigranti din Italia si 589 de imigranti din Grecia.

Potrivit cotelor obligatorii de imigranti stabilite in septembrie 2015 pentru fiecare stat membru, Romania trebuie sa integreze in total 4180 de refugiati (1608 in Italia si 2572 in Grecia).



Sursa: mediafax.ro