Cautiune URIASA pentru fostul sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si control judiciar pe cautiune, cu fixarea unei cautiuni de 4.500.000 de lei fata de inculpatul

DUTA NICOLAE LUCIAN, la data faptelor presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (C.N.A.S.), sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata (4 acte materiale).

In ordonanta de dispunere a controlului judiciar pe cautiune intocmita de procurori exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: In perioada 2010 – 2012, inculpatul Duta Nicolae Lucian, in calitate de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand atributii de ordonator de credite, a pretins si primit, in mod repetat, de la reprezentantii a doua firme de software, foloase necuvenite pentru a asigura semnarea si derularea in bune conditii a unor contracte/acte aditionale incheiate de institutia pe care o reprezenta cu societatile respective, dupa cum urmeaza:





5.000.000 euro, in legatura cu incheierea si derularea unui act aditional la contractul pentru realizarea unui Parteneriat pentru Proiectarea, Construirea si Operarea unui Sistem Informatic Unic Integrat al Asigurarilor de Sanatate din Romania,



2.400.000 euro pentru a sustine incheierea si derularea unui act aditional la contractul pentru realizarea unui Parteneriat pentru Proiectarea, Construirea si Operarea unui Sistem Informatic Unic Integrat al Asigurarilor de Sanatate din Romania, extindere C.A.S.A. - O.P.S.N.A.J.,



200.000 euro in legatura cu incheierea si derularea unui acord – cadru de servicii, avand ca obiect furnizarea solutiei informatice de implementare a Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate si interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat,



1.000.000 euro in legatura cu incheierea si derularea contractului pentru furnizarea de servicii privind implementarea prescriptiei electronice.





Sumele de bani au fost remise inculpatului Duta Nicolae Lucian fie in numerar (in mai multe transe) fie prin virament in contul unei firme pe care acesta o controla (prin operatiuni economice ce au la baza contracte fictive de prestari servicii). Din sumele de bani virate in contul firmei controlate de Duta Nicolae Lucian au fost efectuate o serie de plati in favoarea acestuia, spre exemplu: contravaloarea unor bilete de avion, cazare la alte hoteluri din tara si strainatate, precum si plati pentru achizitionarea un teren in mun. Bucuresti, intr-o zona rezidentiala exclusivista, pe care a fost emisa autorizatie de construire pentru P+4. Inculpatului Duta Nicolae Lucian i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Duta Nicolae - Lucian trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: