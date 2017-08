Caz socant! Ambasador rus gasit mort in piscina resedintei sale

Ambasadorul rus in Sudan, Mirgaias Sirinski, a fost gasit mort miercuri, in piscina resedintei sale din Khartoum, au indicat responsabili sudanezi, respingand pentru moment ipoteza unei crime, potrivit AFP, scrie agerpres.ro.

"Ambasadorul rus a decedat in aceasta seara in resedinta sa" din capitala sudaneza, a afirmat Ministerul Afacerilor Externe sudanez intr-un comunicat, fara sa precizeze cauzele decesului acestui diplomat, nascut in 1954.

Purtatorul de cuvant al politiei, Omar al-Mokhtar, a declarat pentru AFP ca diplomatul fusese "gasit mort in piscina resedintei sale in cursul serii". "Potrivit investigatiilor preliminare, el a decedat din cauze naturale", a adaugat acesta fara sa faca alte precizari.

Un alt inalt reprezentant al politiei sudaneze a indicat de asemenea ca, potrivit primelor elemente ale anchetei, pista criminala este exclusa. "Ambasadorul rus a murit in timp ce inota in piscina de acasa", a spus el sub acoperirea anonimatului. Politia si reprezentantii Ambasadei Rusiei i-au transportat corpul la morga, a continuat responsabilul.

Moscova a confirmat decesul diplomatului rus intr-un comunicat al Ministerului rus de Externe, publicat de RIA Novosti. "Anuntam cu tristete moartea ambasadorului Sirinski la Khartoum", a indicat ministerul, afirmand ca va da "detalii despre circumstantele decesului dupa primirea informatiilor din partea personalului diplomatic al Ambasadei ruse din Khartuom".

Mirgaias Sirinski, cunoscator al limbilor araba si engleza, fusese numit ambasador in Sudan in decembrie 2013. El mai fusese anterior ambasador in Rwanda, intre anii 2006-2013.

Postul de televiziune al armatei ruse Zvezda a relatat ca ambasadorul rus in Sudan a decedat in urma unui atac de cord in jurul orei18:00. "Angajatii ambasadei, care se aflau in acel moment in resedinta, au sunat dupa un medic, dar, din pacate, acesta nu a mai putut fi salvat", a declarat postului de televiziune respectiv Serghei Koniasin, secretarul de presa al ambasadei ruse din Khartoum.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.