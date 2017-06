CAZ SOCANT! Un director este acuzat ca ar fi BATUT o ELEVA de 13 ani! Fetita are certificat medico-legal

O eleva de 13 ani, din Galati, il acuza pe directorul scolii unde invata ca a agresat-o si are si un certificat medico-legal care atesta loviturile. De cealalta parte, cadrul didactic neaga acuzatiile si spune ca fata a alunecat si a cazut.

Maria Peglau, mama elevei de 13 ani, a povestit, marti, presei, ca directorul scolii i-a batut fiica in 8 iunie, insa a pastrat tacerea pana cand a inceput vacanta de teama unor repercusiuni.

„A venit domnul director, a luat-o si mi-a tras-o de par si a dat-o cu capul de pupitru, ulterior fata acuzand doua lovituri la cap si una la sold pentru care s-a scos certificat medico-legal. A spus ca s-a razbunat pe toate mizeriile facute de fetita mea in incinta scolii", a povestit Maria Peglau, potrivit Mediafax.

Intrebata despre ce mizerii este vorba, femeia a afirmat ca directorul scolii i-a spus ca fiica ei ar fi intretinut relatii sexuale in institutie, cu un coleg, motiv pentru care i s-ar fi scazut nota la purtare.

„Domnul director mi-a spus ca fetita intretine relatii sexuale in incinta scolii. A spus ca s-a razbunat pe toate mizeriile facute de fetita mea in incinta scolii. L-am intrebat despre ce mizerii vorbeste, nu a putut sa argumenteze", a mai spus Maria Peglau.

Femeia a precizat ca a depus plangere la Politie iar marti a instiintat si Inspectoratul Scolar Judetean, care a demarat o ancheta.

„In cazul in care situatia se confirma, masurile sunt grave", a anuntat Doinita Popa, inspector adjunct al ISJ Galati.

Si Politia ancheteaza scandalul de la scoala din Galati, in urma unei plangeri depuse.

„Organele de politie au fost sesizate la data de 15 iunie cu privire la savarsirea unei infractiuni de loviri sau alte violente printr-o plangere prealabila. In cauza se efectueaza cercetari intr-un dosar penal", a declarat Delia Rogojina, purtatorul de cuvant al IPJ Galati.

Directorul scolii, care este si profesor de istorie, se apara si spune ca nu a lovit-o pe eleva.

„Nu a fost o agresiune. In momentul in care a venit de pe culoar, a intrat in fuga in clasa. Eleva a trecut pe langa mine, a facut o fenta, s-a dus peste prima banca, a cazut banca peste ea, am saltat-o de acolo si cam despre asta a fost absolut totul", a explicat Florin Cernat, directorul Scolii Mihai Viteazul din Galati.

In cazul in care acuzatiile se vor confirma, directorul scolii va fi suspendat din functie. De asemenea, el poate fi pedepsit pentru infractiunea de lovire.