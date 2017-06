CCR a publicat motivarea in cazul condamnatilor carora li se interzice accederea in Guvern

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) considera ca interdictia ca persoanele condamnate sa faca parte din Guvern trebuie sa inceteze, conform legislatiei in vigoare, in caz de reabilitare, dezincriminare sau amnistie.

"(...) Apare cu evidenta ca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, sintagma 'nu au suferit condamnari penale' inceteaza sa mai constituie o interdictie la dobandirea calitatii de membru al Guvernului in ceea ce priveste persoanele care cad sub incidenta/sunt beneficiare ale unei legi de dezincriminare sau de amnistie sau care au fost reabilitate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, persoane cu privire la care condamnarea penala inceteaza sa mai produca efectele extrapenale prevazute de lege. Orice alta interpretare data sintagmei 'nu au suferit condamnari penale' din cuprinsul art.2 din Legea nr.90/2001 ar fi contrara literei si spiritului Constitutiei", se arata in motivarea deciziei prin care CCR a respins ca inadmisibila, pe 4 mai, sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate sa fie membri ai Guvernului.