CCR ii aplica o LOVITURA DURA lui Klaus Iohannis: Presedintele scos din SCHEMA de la DGPI

Klaus Iohannis1

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarea formulata de 25 de senatori PNL in legatura cu modificarile aduse mecanismului de numire in functie a sefului Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) din cadrul Ministerului de Interne, prin eliminarea avizului necesar din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

"Plenul (...) a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/2016 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne (...). In urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala a respins obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.76/2016 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne este constitutionala in raport de criticile formulate", se precizeaza intr-un comunicat al CCR.

Conform aceleiasi surse, in motivarea solutiei pronuntate s-a retinut ca modificarile pe care Senatul le aduce asupra proiectului de lege adoptat de Camera Deputatilor "sunt circumscrise marjei Camerei decizionale de a interveni asupra solutiei legislative supuse dezbaterii sale", intrucat noul continut normativ nu este de natura sa deturneze obiectivele urmarite de initiativa legislativa, dispozitiile legale criticate constituind o aplicare a principiului bicameralismului parlamentar.

"In ceea ce priveste reglementarea ocuparii functiei de director general al Directiei Generale de Protectie Interna (...) de catre o persoana civila, Curtea a constatat ca aceasta apare ca o garantie a respectarii drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate de activitatea acestui serviciu de informatii", se mai mentioneaza in comunicat.

Referitor la avizul CSAT in procedura de numire in functii publice, CCR a retinut ca acesta este necesar doar in privinta cadrelor militare, iar in cadrul acestei categorii doar cu privire la functiile cu grad de general sau echivalente. Ca urmare, eliminarea avizului respectiv din procedura de numire a directorului general al DGPI este determinata de eliminarea conditiei de cadru militar in activitate al persoanei care va ocupa functia respectiva si este in acord cu legislatia referitoare la competenta CSAT de a emite avize.