Ce a spus Maria Constantin despre sarcina Gabrielei Cristea! Iata ce i-a transmis - FOTO

Maria Constantin

a vorbit deschis despre relatia cusi despre dorinta de a deveni din nou mamica. Artista i-a transmis fostei partenere a lui Toader unatunci cand a aflat ca aceasta urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Maria Constantin s-a tinut departe de tot ce a avut legatura cu relatia dintre Marcel Toader si, insa de data asta a pus punctul pe «i». Artista i-a urat multa sanatate vedetei care estesi urmeaza sa devina mamica pentru prima data, subliniind faptul ca ea nu o cunoaste personal.«Eu nu am nicio treaba, nu o cunosc, nu am vazut-o in viata mea, sa-i dea Dumnezeu multa sanatate asa cum doresc la toata lumea, inclusiv la cei care nu ma plac. Sanatate la toata lumea, daca toata lumea e bine, si eu sunt bine», i-a transmis Maria Constantin fostei sotii a partenerului ei, Gabriela Cristea. Cat despre posibilitatea de a deveni ea insasi mamica din nou, blonda a spus ca asteapta momentul: «Mai, Mai, Doamne-ajuta, cand o fi momentul, ce sa zic? Dar eu stau mai mult pe drumuri...»