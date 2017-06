Ce a spus Tudorel Toader despre remanieri

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat, joi, ca Guvernul Grindeanu are inca suportul juridic, chiar daca si-a pierdut sprijinul politic. Tudorel Toader a argumentat ca orice guvern are doua componente pe care se sprijina, una politica, reprezentata de partide, iar alta juridica, reprezentata de votul din Parlament.

”Eu inca fac parte dintr-un Guvern care a pierdut sprijinul politic, dar are suportul juridic. (...) Eu sunt ministrul Justitiei astazi si imi indeplinesc aceste atributii, nu fac parte din nicio tabara, sunt independent”, a spus Tudorel Toader.

Intrebat de jurnalisti daca, prin gestul sau de a veni la Guvern, arata ca este alaturi de premierul Sorin Grindeanu, Tudorel Toader a ezitat sa raspunda concret.

"Am optat pentru o atitudine de rezerva referitoare la proiectele politice. Vad ca agenda are alte prioritati. Legile justitiei erau pentru sfarsitul lunii iunie. Mi-au reprosat ca nu am rezolvat cartierul justitiei. E un proiect urias, cu 11 hectare, sunt proprietati private, trebuie studii de fezabilitate, proiecte. Eu sunt ministru de doar patru luni, nu de sase. Eu vorbesc de altceva daca ii reprosezi cuiva ca nu a facut cartierul justitiei in patru luni. Sunt proiectele programului de guvernare pe patru ani, nu pe patru luni”, a spus Tudorel Toader.

Intrebat despre raportul de evaluare a Guvernului Grindeanu, Tudorel Toader i-a invitat pe jurnalisti sa citeasca ceea ce li s-a reprosat ministrilor din acest Cabinet.

Raportul evaluarii cabinetului Grindeanu este devastator. Liviu Dragnea ii reproseaza de la Palatul Victoria ca 60% din masurile din programul de guvernare nu au fost indeplinite. Sunt restante mari la Justitie, Educatie, Sanatate, dar si Economie.

Si Ministerul Transporturilor a ramas in urma cu promisiunile din campania electorala. A reusit sa indeplineasca doar un singur obiectiv pentru prima jumatate din acest an. In replica, premierul Sorin Grindeanu ii cere si el demisia lui Liviu Dragnea. "Este cel care a numit ministrii despre care acum spune ca sunt neperformanti", sustine premierul.