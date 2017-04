Ce angajati vor primi PRIME DE PASTE cuprinse intre 1000 si 3500 de lei

Angajatii multor companii de stat vor beneficia de prime de Paste, care pot ajunge la 3.500 de lei de salariat, chiar daca unele sunt pe pierdere, in timp ce firme care au inregistrat profit in ultimul an fiscal au ales sa nu acorde angajatilor aceste bonusuri.





Angajatii companiei care administreaza cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), ar urma sa primeasca fiecare o prima de Paste de circa 3.500 de lei brut, potrivit unor surse avizate, consultate de News.ro. Potrivit informatiilor oficiale trimise de companie, toti angajatii vor primi o prima egala. ”Salariatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti primesc in anul 2017 o prima de Paste, acordata conform Contractului Colectiv de Munca, sub forma unei sume fixe egale pentru toti angajatii”.

La Complexul Energetic Oltenia (CEO), companie aflata de mai multi ani pe pierderi si cu mari dificultati financiare, se vor acorda bonusurile si beneficiile prevazute pentru salariati conform contractului colectiv de munca (CCM) si contractului individual de munca (CIM), potrivit Ministerului Energiei. Recent, conducerea companiei a acceptat majorarea primelor de Paste la 1.000 de lei pentru fiecare salariat, de la 700 lei in anii precedenti, au precizat, surse aproapiate companiei. CEO a avut in 2015 pierderi de 960,85 milioane lei (213,5 milioane euro) si inregistra, la finalul acelui an, datorii totale de 2,7 miliarde lei (610 milioane euro), potrivit raportului trimis la Ministerul Finantelor.

"In cadrul societatii Oil Terminal bonusurile acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor sunt prevazute in Contractul colectiv de munca aplicabil, Cap.VI Masuri de protectie sociala a salariatilor si acordarea de facilitati, art.113. Mentionam ca CCM aplicabil in prezent a fost inregistrat in Registrul unic de evidenta al Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta sub nr. 2029 din 28 decembrie 2015, fiind valabil intre 1 ianuarie 2016 si 1 ianuarie 2018. In CCM aplicabil nu exista conditionari de profit in ceea ce priveste acordarea de bonusuri", arata datele Ministerului Energiei. De asemenea, la Uzina Termoelectrica Midia se va acorda un adaos in suma fixa de 800 lei net/salariat, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca. Aceste adaosuri sunt insa conditionate de profit. In ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara (CEH), un alt producator de energie cu grave probleme financiare, cu ocazia sarbatorilor de Paste salariatii vor beneficia de tichete cadou in valoare de 200 lei/salariat.

Cu toate acestea, in cazul Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, primele se vor ridica la circa 200 de lei, impozabili, dupa cum au declarat, reprezentantii societatii. Primele sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca, dar se dau in functie de decizia conducerii. Angajatii Hidroelectrica, care este alaturi de Romgaz cea mai profitabila companie energetica de stat, prima de Paste va fi de 520 lei net/salariat, conform contractului colectiv de munca. Compania va acorda in total celor 3.300 de salariati prime de Paste de 2,5 milioane lei.

Electrocentrale Bucuresti se afla, in prezent, in insolventa, iar pana in prezent societatea a fost in imposibilitatea sa negocieze si sa aprobe acordarea unui adaos. Iar la Electrocentrale Constanta, contractul colectiv de munca prevede posibilitatea ca salariatii sa beneficieze de o suplimentare a drepturilor salariale sub forma unui adaos fix, in functie de posibilitatile financiare ale societatii, in limita bugetului aprobat, cuantumul adaosului si conditiile concrete de acordare urmand sa fie negociate in cadrul unei comisii mixte intre administratie si sindicate. In prezent, nu exista un cuantum determinat al adaosului in discutie si nici nu se poarta negocieri in acest sens. La Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului nu este inca aprobat bugetul de venituri si cheltuieli, astfel incat nu este stabilit cuantumul tichetelor cadou care se vor acorda salariatilor.

Salariatii Nuclearelectrica, societatea care asigura 20% din productia de energie a tarii, prin centrala nucleara din Cernavoda, nu vor beneficia de prime cu ocazia Pastelui. Cu toate acestea, exista in contractul colectiv de munca al SNN o prevedere privind posibilitatea acordarii unor bonusuri cu ocazia sarbatorilor (Craciun, Paste), dar acestea nu vor fi acordate efectiv, spun oficialii Ministerului Energiei. Nici Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie nu are aprobat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017, astfel ca nu se stie daca vor fi acordate bonusuri/alte beneficii cu ocazia sarbatorii Pastelui.

Alte doua mari companii energetice, monopoluri pe sectorul lor de activitate, sunt Transelectrica si Transgaz, care se afla insa in subordinea Ministerului Economiei. Angajatii Transelectrica nu vor beneficia de prime de Paste, insa salariatii Transgaz vor primi fiecare cate o prima de 300 lei impozabili. Regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, Romatsa, va acorda angajatilor, potrivit prevederilor din CCM, prime de Paste in valoare de 800 lei brut, suma neta primita urmand sa fie de circa 550 lei net, potrivit unor surse din interiorul companiei.

In schimb, angajatii companiei care administreaza reteaua de cale ferata, CFR SA, beneficiaza de prime. ”Conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, CFR SA poate acorda salariatilor sai cadouri in bani sau natura, cu ocazia Sarbatorilor Pascale 2017, cu o valoare maxima de 150 de lei/ salariat”, se arata in datele trimise la solicitarea News.ro. Angajatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor primi, ca si anul trecut, bonuri cadou in valoare de 250 de lei, potrivit prevederilor CCM. In cazul Postei Romane, pana in acest moment, nu s-au finalizat negocierile cu privire la o eventuala prima de Paste.