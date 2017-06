Ce anume din ceea ce mancam determina aparitia cariilor

Factorul alimentar in aparitia cariilor este reprezentat de alimentele bogate in zaharuri sau carbohidrati. Bacteriile din cavitatea bucala transforma aceste zaharuri in acizi printr-un proces numit fermentatie acida.

Daca sunt lasati in contact cu dintele pentru mai mult timp, acizii vor ataca structurile dure ale dintelui (smaltul, dentina) provocand demineralizarea acestora. Cand demineralizarea continua pentru o perioada mai lunga de timp, smaltul si dentina vor pierde cantitati insemnate de substante minerale, lasand in urma matricea organica, extrem de moale. Datorita consistentei slabe, matricea organica se va dezintegra, formandu-se o cavitate.

Pe scurt, bacteriile din placa dentara "se hranesc" cu zaharuri pe care "le transforma" in acizi. Acesti acizi vor distruge treptat smaltul si dentina rezultand caria dentara.