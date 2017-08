Ce au gasit procurorii care au luat cu asalt Guvernul Republicii Moldova!

In urma perchezitiilor efectuate, procurorii anticoruptie de la Chisinau au retinut patru persoane pentru 72 de ore, la sediul Ministerelor Educatiei si al Justitiei ale Republicii Moldova. Este vorba despre o angajata de la Educatie si trei intermediari ai acesteia. Suspectii sunt cercetati pentru trafic de influenta si corupere pasiva. Ei ar fi primit bani pentru perfectarea diplomelor de studii atat din Moldova, cat si din strainatate, anunta Publika.md. Procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au efectuat 17 perchezitii la domiciliile, birourile si in automobilele celor vizati. In urma descinderilor, au fost ridicate procuri pe numele unor persoane, dar si telefoane mobile. Verificari au avut loc in doua birouri de la Ministerul Educatiei, in oficiile a doi notari si la un birou de traduceri din Chisinau. Totodata, s-au facut perchezitii in birourile a doi angajati de la Justitie.

Potrivit CNA, schema pusa in aplicare era simpla. Reprezentantii birourilor de traduceri racolau persoanele care aveau nevoie de autentificarea actelor de studii si le propuneau grabirea procedurii, care legal dureaza 30 de zile. Pentru eliberarea actelor in cateva ore sau in cateva zile, oamenii trebuia sa achite intre 50 si 1.500 de euro, in functie de setul de acte eliberat. Documentele erau apostilate si autentificate de angajatii Ministerului Educatiei si ai Justitiei. Solicitat de postul nostru de televiziune, ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari a declarat ca daca se vor confirma banuielile, atunci persoanele implicate vor fi demise din functie. "Este vorba despre o supusa facilitare a urgentarii perfectarii si eliberarii unor anumite acte. Daca careva banuieli se vor confirma, atunci suntem determinati sa facem lucrari suplimentare pentru a curata institutia de acele persoane", a declarat ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari. Reprezentantii Ministerului Educatiei nu au comentat, deocamdata, informatia. Potrivit legislatiei pentru asemenea infractiuni, vinovatii risca pana la zece ani de inchisoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.