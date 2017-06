Zarva mare la usa unui medic din. Pacientii au fost nevoiti sa astepte cu orele, in speranta ca doctorita va veni la. Ghinion: medicul a decis sa nu mai vina la serviciu si nici nu a binevoit sa informeze asistenta medicala si aceasta sa transmita amaratilor sa plece acasa. Asta s-a intamplat marti, 13 iunie 2017, la usa cabinetului medicului de familie Anca Costin, cabinet situat in comuna ieseana Scheia.De altfel, medicul Costin are cabinetul in comuna invecinata Draguseni, avand punct de lucru la Scheia. In aceasta localitate se deplaseaza doar martea. Batrane cu arsuri, cu dureri, alti pacienti care aveau nevoie de reteta, venite de la cativa kilometri departare, au facut cale intoarsa.Totusi, la cabinet era asistenta medicala, care la un moment dat, a spus pacientilor: "Se pare ca doamna doctor nu vine". Pacienii sustin ca lipsa de la program a medicului de familienu este o intamplare, acesta absentand de mai multe ori."Noi stam aici de vreo doua ore si doamna doctor nu a mai venit. Acum plecam si vom reveni martea viitoare, poate vine atunci. Programul este de la 8:00 la 16:00 si nu mai stam pentru ca doamna asistenta Lenuta ne-a spus ca se pare ca doamna doctor nu vine azi. La noi in sat vine numai marti. Ea are cabinetul la. Nu-i prima oara cand nu vine. Daca nu poate sa vina si la Scheia sa renunte si sa vina alt medic care sa fie la cabinet toata saptamana. Asa vom avea si noiin fiecare zi. Mai este un doctor in Scheia, dar noi suntem la dr. Costin. Multa lume se plange ca nu o gaseste la dispensar. Foarte rar o gasesti. Daca nici martea viitoare nu vine, ma transfer la alt medic", au declarat unii dintre pacientii revoltati de lipsa medicului.Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au luat legatura cu medicul de familie acuzat de pacienti si acesta sustine ca nu stie nimic si, brusc a inchis telefonul. "Nu cred ca este adevarat. Nu stiu despre ce vorbiti", a declarat dr. Anca Costin. Lunar, medicul de familie incaseaza de lapeste 15.000 de lei.Edilul comunei Scheia nu stia despre lipsa medicului de la program. Primarul recunoaste ca nu are o colaborare cu dr. Anca Costin, deoarece aceasta nu este permanent la"Mie nu mi s-a adus la cunostina despre aceasta situatie. Am sa discut si eu cu doamna doctor ca sa nu mai existe aceasta problema. Dumneaei sta mai putin si nu ne intalnim. Daca doamna doctor Costin aresi la noi in comuna trebuie sa si-l respecte. Daca nu face fata in ambele locuri, la Draguseni si la Scheia, sa renunte la unul dintre cabinete. Trebuie sa rezolvam problema. Medicul trebuie sa fie la program", a declarat Danut Ababei, primarul comunei