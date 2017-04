Ce doreste premierul Theresa May dupa Brexit

”Voi ati utilizat fraza perioada de tranzitie; dar eu am folosit fraza perioada de implementare. Dupa ce obtinem un acord si stabilim care va fi relatia noastra in viitor, va exista necesitatea unei perioade in care intreprinderile si agentiile guvernamentale sa-si adapteze sistemele si sa mearga inainte, in functie de natura acordului - dar va exista o perioada de implementare a acordului”, a declarat Theresa May in timpul primei sale vizite in Arabia Saudita.

”Este crucial pentru publicul britanic... sa se asigure ca noi avem control asupra granitelor noastre si imigratiei. Exact asta vom face cand iesim din Uniunea Europeana” a mai mentionat aceasta.

Theresa May a sosit la Riad venind din Iordania, unde discutiile au fost dominate de cooperarea militara in lupta impotriva gruparii Stat Islamic.