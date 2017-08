Ce este, de fapt, pepenele cu miez galben. O sa-l cumperi cand o sa-l vezi in piata?

s-a dovedit o investitie profitabila pentru un fermier din Ialomita. Nicolae Paraschiv (50 de ani), din localitatea Slobozia, cultiva pepeni de vreo 20 de ani, iar de curand a decis sa investeasca si in harbuzul cu miez galben, cultura care nu l-a dezamagit. Pe langa cererea in continua crestere, fermierul a descoperit ca hibridul cultivat de el este foarte bun si pentru diabetici, scrie revista AgroInteligenta.

Totul a inceput in urma cu aproximativ 20 de ani, atunci cand

a cultivat primele plante de pepene ca un hobby. In scurt timp insa, acest pasiunea s-a transformat intr-o

. „Ma ocup de pepeni de vreo 20 de ani. Dupa

, la vreo 6-7 ani am inceput sa pun lubenita. Initial a fost un hobby pana cand a devenit afacere. Ne-am chinuit, am cumparat tot mai mult pamant si altceva ce sa pui, daca nu pepeni? Eu nu m-am gandit sa cultiv pepene cu miez galben, in schimb piata „s-a gandit”. Ei au vrut sa vina si cu altceva pe piata”, a spus ialomiteanul, potrivit sursei citate.