Ce inseamna cand visezi bani. E de bine sau de rau?

Bani

Semnificatia viselor i-a fascinat pe oameni din cele mai indepartate timpuri. Iata mai jos ce inseamna cand visezi bani.

Banii ca simbol

Cand visezi bani inseamna putere, bunastare, prosperitate, valoare de sine, succes, incredere de sine. Banii simbolizeaza castigul material, dar si valori abstracte – bogatie spirituala, dragoste, intelepciune. Pentru oameni banii au sensuri diferite. Banii sunt legati de energia bunastarii, din punct de vedere fizic, psihic, emotional, intelectual si spiritual.

Ce inseamna cand visezi ca primesti bani

Cand primesti bani in vis inseamna ca primesti ceva sau ca iti doresti sa primesti ceva: de la bani fizici, la sanatate sau energie spirituala, dragoste sau sprijin.

Cand visezi ca primesti bani te trezesti cu o stare de bine, cu sentimente de multumire si satisfactie, de bunastare si putere.

Ce inseamna cand visezi ca dai bani

Cand dai bani in vis poate insemna o anxietate legata de bani. Dupa un astfel de vis oamenii se simt lipsiti de energie. De asemenea, mai poate insemna ca ai nevoie de o pauza, de odihna pentru a-ti incarca bateriile.

Ce inseamna cand visezi ca pierzi bani

Cand pierzi bani in vis poate insemna lipsa echilibrului in viata. Energia in relatii (de afaceri, romantice sau de orice natura) se bazeaza pe dualitatea dai-primesti. Cand una dintre parti atarna mai greu decat cealalta apar dezechilibrele. De aici si visele legate de pierderea banilor.

Pierderea banilor mai poate insemna frica de viitor, teama ca nu cumva sa ramai fara bani. Ti se pare ca ai fost neglijent cu banii in ultima vreme? Daca dupa o astfel de grija visezi ca pierzi bani, poate insemna ca ar trebui a te concentrezi mai mult pe a proteja ceea ce ai.

Ce inseamna cand visezi ca furi bani

Cand furi bani in vis poate insemna un mix de sentimente contradictorii. Te simti vinovat de ceva? Ai probleme cu legea? Iti este rusine cu ceva ce ai facut?

Faptul ca furi bani in vis mai poate insemna ca iti poti indeplini o dorinta pe cai mai putin obisnuite, dar nu ilegale.

Furtul banilor in vis poate avea si conotatii negative, care sa reflecte lacomia, egoismul, lipsa de respect pentru ceilalti.

Ce inseamna cand visezi ca economisesti bani

Cand economisesti bani in vis poate insemna dorinta de a fi stabil din punct de vedere financiar. Mai poate simboliza faptul ca ai fost responsabil cu finantele tale si nu ai motive de ingrijorare din pricina finantelor. Dar mai poate insemna si faptul ca este vremea sa imparti si cu altii, fie din banii tai, fie din timpul tau, pentru a obtine ceea ce ai intr-adevar nevoie.

Ce inseamna cand visezi ca cheltui bani

Cand cheltui bani in vis poate insemna telurile tale urmeaza sa fie indeplinite sau pot aparea oportunitati de care ar fi bine sa profiti. Daca cheltui bani pentru a cumpara ceva de care nu ai nevoie inseamna ca iti pierzi energia facand lucruri inutile si este momentul sa iti rearanjezi prioritatile in dragoste.

Cu ce sentimente iti cheltui banii in vis este un aspect la fel de important. Ai sentimentul ca poti cumpara orice sau, dimpotriva, ca esti stramtorat? In functie de raspunsul la aceasta intrebare semnificatia poate fi ca ai nevoie sa-ti refaci lista cu obiective. Poate ai tintit prea sus sau prea jos.

Ce inseamna cand visezi ca altii cheltuie bani

Cand altcineva cheltuie banii in visul tau poate insemna ca te macina invidia si gelozia. Sau poate ca te simti neglijat si ai nevoie de atentia cuiva.

Acest lucru mai poate insemna ca esti pasiv si urmaresti si in viata reala ce fac altii.

Ce inseamna cand visezi ca iei cu imprumut bani

Atunci cand visesi ca iei bani cu imprumut s-ar putea sa te fi angajat in mai multe activitati decat poti face. E nevoie sa-ti reevaluezi fortele. De asemenea, mai poate insemna faptul ca doresti sa obtii ceva maret intr-un timp foarte scurt.