Catalin Scarlatescu slabeste vazand cu ochii. Celebrul bucatar cantarea pana nu demult 127 de kilograme, iar acum are sub 100. Decizia de a slabi a venit dupa ce a tras o sperietura groaznica.

Scarlatescu si-a uimit apropiatii, dar si fanii, cu noua lui “silueta”. Celebrul bucatar a topit peste 30 de kilograme in cateva luni, tinand dieta. Cheful a decis insa sa se apuce de slabit abia dupa ce l-a speriat un medic cu rezultatele analizelor.

“Analizele i-au iesit proaste. Valorile erau mult prea mari, grasimea multa face rau si la inima, si la ficat, si la tot. Organismul nu mai functioneaza corespunzator. Ca sa nu aiba alte probleme de sanatate mai grave, s-a hotarat sa se apuce de slabit, dar nu dupa capul lui, ci dupa o dieta personalizata facuta de un specialist. pe langa faptul ca obosea foarte repede, nici nu se prea mai putea odini. Nu putea dormi bine. Acesta e principalul motiv pentru care s-a apucat de slabit. De cand a scapat de vreo 30 de kilograme, acum are sub 100 de kilograme, se simte mai bine, e mai energic si nici nu mai are pofte iesite din comun”, sustin apropiatii lui Scarlatescu.

