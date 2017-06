Ce nu a spus Donald Trump in timpul conferintei cu Klaus Iohannis: "Esti un las"

Presedintele american Donald Trump l-a acuzat duminica pe fostul sef al FBI, James Comey, de "lasitate", pentru ca a lasat sa se scurga catre presa note compromitatoare despre intrevederile lor private, note ce dezvaluie ca liderul american i-a cerut sa abandoneze investigatia asupra implicarii Rusiei in campania electorala din SUA, informeaza AFP.

"Cred ca scurgerile din partea lui James Comey vor avea mult mai multa importanta decat ar fi crezut cineva vreodata. Complet ilegale? Foarte 'las'!, a notat Trump pe Twitter.

Presedintele american Donald Trump l-a acuzat pe Comey ca a mintit vineri, la o zi dupa audierea foarte urmarita din Senat a fostului sef al FBI, pe care Trump l-a destituit in 9 mai.

Fostul sef al FBI a afirmat cu aceasta ocazie, sub juramant, ca presedintele i-a cerut sa abandoneze partea anchetei privind posibile ingerinte ale Rusiei ce il vizau pe generalul Michael Flynn, fostul sau consilier de securitate nationala.

In timpul acestei audieri, James Comey a admis ca a lasat sa se scurga catre presa, in mai, prin intermediul unui prieten, note in care el a consemnat cateva intrevederi fata in fata cu Donald Trump.

Un punct asupra caruia s-a sesizat avocatul personal al presedintelui, pentru a-l ameninta pe James Comey cu urmariri. La fel ca Donald Trump in postarea sa pe Twitter, duminica, apropiati ai lui Trump au criticat la randul lor faptul ca fostul sef al FBI s-a folosit de un prieten, pentru a denunta presupusa sa "lasitate".

"El a dat notele sale unui profesor de drept de la Universitatea Columbia pentru ca nu a stiut sa actioneze barbateste si sa dea direct notitele sale presei atunci cand a vrut sa le transmita", a acuzat vineri Corey Lewandowski, prim director de campanie pentru Donald Trump.