Ce nu-ti spune medicul despre colesterol

Colesterol

Tocmai ai primit rezultatele analizelor de sange iar nivelul colesterolului total este 300! Intri in panica si asculti cu infrigurare ce-ti spune doctorul despre colesterolul „rau” LDL, a carui valoare trebuie sa scada imediat! Medicamente? Eziti, pentru ca ai auzit probabil de efectul negativ al statinelor asupra sanatatii – probleme cu inima si ficatul, pierderea memoriei. Poate daca nu mai mananci oua si grasimi saturate se va rezolva totul… Sau poate un supliment care scade colesterolul ar fi mai bun? Realitatea e ca acest scenariu pe care il traieste marea majoritate a populatiei ar trebui oprit! Lucrul cel mai important este sanatatea ta! Decizia n-ar trebui sa aiba legatura cu interesele doctorilor, ale industriei de alimente procesate si ale industriei farmaceutice!

Valorile colesterolului dezvaluie de fapt o realitate diferita de cea pe care ai auzit-o de la doctorul tau alopat. Iata cateva dintre cele mai importante aspecte de luat in considerare: „Intrebarea este de ce anumite persoane au mai mult colesterol in sange decat altele, si de ce aceeasi persoana are valori diferite ale colesterolului in momente diferite ale zilei? De ce difera valorile colesterolului in functie de anotimp? Iarna valorile cresc, iar vara scad. De ce valorile colesterolului cresc pana la tavan dupa operatii chirurgicale? De ce cresc cand avem o infectie? Sau dupa un tratament dentar? Sau cand suntem stresati? Si de ce colesterolul revine la valori normale cand suntem relaxati si ne simtim bine? Raspunsul la toate aceste intrebari este: colesterolul este o substanta cu rol de vindecare in organism”, spune dr. Natasha Campbell McBride.

Corpul nostru produce mai mult colesterol ca reactie la o inflamatie existenta. Deci colesterolul nu e problema, ci de fapt solutia pe care organismul o adopta in incercarea de a se autovindeca. Inflamatia peretilor arteriali este pericolul real si daca nu este gasita si rezolvata cauza, aceasta poate opri circulatia sanguina catre inima sau creier, provocand un atac de cord sau cerebral.

Care sunt sursele de inflamatie in corp?

Cand nu exista destui antioxidanti in corp, sunt prezenti radicalii liberi in tesuturi. LDL se oxideaza in corp din cauza consumului de uleiuri si grasimi hidrogenate, de uleiuri vegetale rafinate si rancede, organisme modificate genetic, alimente procesate, alcool si fumat. Colesterol denaturat se afla in extractele de oua, in laptele praf (adaugat si la produsele lactate cu grasimi reduse), in carnuri si grasimi care au fost alterate la temperaturi inalte. Valori ridicate de colesterol LDL pot fi cauzate si de intoxicarea cu metale grele, chimicale, stres, hipotiroidism disfunctii renale.

Colesterol „bun” si „rau”? Nu exista asa ceva!

LDL (low density lipoprotein) este un transportator al colesterolului, distribuindu-l catre diferite parti ale corpului, acolo unde e nevoie de el. HDL (high density lipoprotein) duce colesterolul inapoi catre ficat. LDL si HDL nu sunt nici bune, nici rele, sunt doar… colesterol.

Valorile colesterolului si ce inseamna acestea

Valorile ridicate ale colesterolului in sange nu spun si cat colesterol se afla in tesuturi. In momentul in care un organism incepe sa se vindece si sa-si corecteze dezechilibrele metabolice, nivelul de colesterol din sange urca, pentru ca paraseste tesuturile! Doctorii simt nevoia sa intervina imediat in mijlocul acestui fenomen natural, pentru a „regla cifrele”. In realitate, aceste fenomene temporare nu sunt decat franturi ale unor „imagini” in miscare din complexitatea fiziologica a corpului. Nu este suficient sa ne uitam doar la valorile scazute sau crescute ale LDL si HDL. Trebuie de asemenea verificata marimea particulei de colesterol LDL, ca si proteina C reactiva (proteina care se afla in sange si a carei valoare creste ca raspuns la inflamatie). O particula LDL sanatoasa e mare si „pufoasa”. Ea circula in mod natural in sistem si nu creeaza probleme. Totusi, cand particula LDL devine mica si densa, nu mai circula cu usurinta si are tendinta de a ramane blocata in mici orificii ale arterelor. Cand se intampla acest lucru, asa cum se intampla cu multe alte lucruri stagnante, se creeaza o inflamatie si inceputul aterosclerozei.



Sursa: sfatulparintilor.ro