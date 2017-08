ion tiriac ilie nastase

Banca Nationala a Romaniei le-a dat replica lui Ion Tiriac si Ilie Nastase, dupa ce fostii tenismeni l-au acuzat pe guvernatorul Mugur Isarescu pentru starea in care a ajuns baza sportiva detinuta de BNR. Terenul central de la Arenele BNR nu a mai primit avizul ISU pentru a gazdui meciuri, astfel ca Tiriac a mutat din acest an turneul de tenis masculin in Ungaria. Omul de afaceri a spus ca a incercat toate solutiile posibile, inclusiv sa plateasca renovarea din propriul buzunar, insa BNR s-ar fi opus. In replica, cei de la BNR sustin ca au facut si ei demersuri, insa, conform legislatiei, baza sportiva n-ar fi chiar baza sportiva pentru ca in cadrul ei mai sunt si alte cladiri, ce au alt scop. BNR mai precizeaza ca a incercat sa gaseasca solutii prin intermediul Guvernului pentru a remedia problemele. Nu se stie insa clar cand va putea fi renovata baza de tenis.

Terenul din str. Dr. Staicovici nr. 42-48 este proprietatea BNR din anul 1946, fiind dobandit printr-un act de vanzare-cumparare de la Societatea de Dare la Semn Bucuresti. Arena Centrala de tenis, impreuna cu alte constructii amenajate pe terenul BNR, a fost preluata in proprietate de catre BNR, cu plata, in anul 1991, de la Ministerul Tineretului si Sportului. La data preluarii, starea constructiilor si a terenului din jurul acestora era deplorabila, necesitand investitii semnificative. Dupa anul 1991, BNR a realizat investitii in Arena Centrala si terenurile de antrenament in valoare de aproximativ 1.000.000 lei in preturi curente (amenajare vestiare in anul 1997, tribuna metalica in anul 1999, instalatie de nocturna in anul 2000 etc.).

Totodata, pana in prezent, BNR a inregistrat, in legatura cu Arena Centrala si terenurile de antrenament, cheltuieli cu intretinerea echipamentelor, instalatiilor si utilajelor din dotarea cladirilor si terenurilor Arenei BNR si a constructiilor ce o deservesc, precum si cheltuieli administrative, in valoare de peste 5.000.000 lei in preturi curente (igienizare si intretinere constructii, reparatii si intretinere instalatii si obiecte sanitare, reparatii si intretinere instalatii termice si electrice, reparatii si intretinere utilaje, echipamente aer conditionat, sonorizare, alarmare si securitate, servicii de intretinere/curatenie specializate, servicii fito-sanitare, toaletare si plantare arbori, intretinere terenuri de tenis etc.).

O latura importanta a acestor activitati a fost reprezentata de salvarea si intretinerea celor peste 30 de exemplare de platani (plantati la sfarsitul secolului XIX), protejati de lege si parte a patrimoniului national.

Proprietatea BNR delimitata de strazile Dr. Staicovici - Dr. Lister gazduieste in principal activitati de pregatire profesionala si pentru functionarea curenta a BNR, si nu este o baza sportiva in sine. In spatiul respectiv, pe langa Arena Centrala de tenis si terenurile de antrenament, precum si terenul de fotbal - toate preluate de la MTS in 1991 - functioneaza un centru de pregatire profesionala, un spatiu restrans de cazare cu circuit intern, doua spatii de alimentatie cu circuit intern. In aceste locatii se desfasoara in permanent diverse activitati ale BNR si se organizeaza evenimente specifice in colaborare cu institutii financiare internationale si cu parteneri academici interni si internationali.

Incepand cu anul 1991, competitiile de tenis organizate pe arena centrala si terenurile secundare (Cupa Davis, turnee internationale din circuitele ATP si respectiv WTA, precum si alte turnee de tenis nationale si internationale) au fost gazduite in regim de comodat, BNR punand la dispozitie cu titlu gratuit toate amenajarile si dotarile necesare. In anul 2007 Romania a aderat la UE, iar Banca Nationala a Romaniei a devenit membra a Sistemului European al Bancilor Centrale. Legislatia europeana obliga BNR sa se canalizeze pe obiectivele strict specifice unei banci centrale, respectiv stabilitatea preturilor si, in paralel, stabilitatea financiara, ceea ce limiteaza capacitatea BNR sa se implice financiar in activitati care exced acestor obiective.

In prezent este necesara o reconstructie din temelii a Arenei Centrale, din cauza unui cumul de factori obiectivi: uzura fizica a constructiei edificata la inceputul anilor '70; modificarea succesiva a standardelor privind siguranta in constructii, cu precadere modificarea survenita in anul 2016; cresterea exigentelor privind constructia de stadioane si arene sportive si organizarea de evenimente publice pe acestea, in special din perspectiva afluirii si defluirii de persoane. BNR a initiat demersuri inca din anul 2014 privind transferul de proprietate catre Guvern a perimetrului delimitat de strazile Dr. Staicovici - Dr. Lister destinat activitatilor sportive, propunand o serie de solutii concrete. Astfel, au fost transmise scrisori catre Guverul Romaniei in iulie 2014, decembrie 2015 si mai 2017. BNR a avut si continua sa aiba toata disponibilitatea de a finaliza aceste demersuri, in conditiile legii.

