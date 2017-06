O simplainterna de partid a organizatieis-a transformat intr-un veritabil circ public. Maricel Popa, presedintele interimar al PSD Iasi, a convocat ieri doua sedinte distincte, una a Biroului Permanent Judetean si una a Comitetului Executiv in care au fost prezenti primarii.Practic, Popa a vrut sa aiba sprijinul deputatilor si senatorilor organizatiei pentru votul motiunii de cenzura ce va fi depusa saptamana viitoare in Parlament impotriva Guvernului Grindeanu. Daca sedintaa fost una linistita si lipsita de incidente, sedinta cu primarii s-a transformat intr-un adevarat spectacol. La aceasta nu a fost invitat si Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, fost lider al filialei, aflat in conflict cu Maricel Popa.Intre Mihai Chirica sis-a iscat de mai multe luni un conflict, cei doi avand pareri diferite de conducerea centrala a PSD. Daca Popa il sustine pe Liviu Dragnea si conducerea partidului, primarul Mihai Chirica s-a aratat impotriva liderului central, fiind de partea premierului Sorin Grindeanu.Chirica a venit neanuntat la sedinta cu primarii, moment in care a inceput scandalul. In timp ce le vorbea celor din sala, primarul comunei Ipatele, Costica Postarnac, a cerut excluderea din partid a lui. Ulterior, s-a iscat o adevarata furtuna, mai multireprosandu-i edilului Iasului ca nu sustine partidul.In frunte cu Postarnac, acestia au ieseit din sala, urmati la scurt timp de Maricel Popa. In schimb, Mihai Chirica a sustinut ca o buna parte din primari au inteles situatia si ca ceilalti sunt manipulati de Maricel Popa."Doar cativa primari au parasit sala si au iesit nervosi. Cu restul am continuat discutia dupa plecarea presedintelui Consiliului Judetean Iasi. Domnului Maricel Popa ii este frica. A recunsocut Stefan Calin, secretarul nostru, ca pe mine nu m-a invitat la sedinta. Nu a mai dat raspunsul pentru ce nu m-a invitat. S-a cerut la sedinta sustinerea neconditionata a motiunii de cenzura din partea parlamentarilor PSD de la Iasi, asta ca si cum primarii s-ar duce sa voteze. Nu se respecta logica lucrurilor, dar nici nu ma asteptam de la Maricel Popa sa apuce caruta de la capatul ei. Primarulde la Ipatele a reusit cu greu sa aduca 600 dein caruta de la PSD. El este omul lui Popa, alaturi de altii. I-am explicat si domnului primar de la Ipatele ca nu am nimic cu nimeni si nici cu el. Dar nu este normal sa privesti lucrurile cu inconstenta. Intre responsabilitatea politica si responsabilitatea de tara nu trebuie sa faci de fiecare data o segregare completa. Intre a vedea compromis viitorul unei generatii in crestere si incercarea de a-ti salva functia politica este mult. Eu am incercat sa le explic ca nu Grindeanu este important aici, ci felul cum gestionezi calitatea politica", a mentionat edilul Iasului.In schimb, Maricel Popa a aratat ca Mihai Chirica incearca in continuare sa destabilizeze partidul in loc sa fie alaturi de colegii sai. "Mihai Chirica este membru PSD. Nu e vorba ca nu a fost invitat, ci el mai pune cateva floricele in partid. Cat despre excluderea sa, aceasta a fost ceruta de mai multe ori, insa domnull-a sustinut si l-a propus pentru primarie, iar el il critica acum vehement. El a luat primaria cu sustinerea votantilor PSD. Ii propun domnului primar Chirica sa muncim pentru proiectele Iasului, sa sustinem interesele Iasului. Nu s-a cerut excluderea sa. La nivel central sustinem pe oricine va implementa proiectele Guvernului. Parlamentarii Iasului vor vota in corpore, s-a discutat cu fiecare in parte la sedinta Biroului Permanent Judetean", a mai spus Maricel Popa.Maricel Popa a mai explicat ca in cadrul sedintei s-a discutat si despre sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, iar parlamentarilor formatiunii li s-a cerut sa fie prezenti la sedinta care va decide soarta premierului Sorin Grindeanu si sa sustina actiunea conducerii partidului."Am stabilit în unanimitate sa sustinem motiunea de cenzura si am discutat cu parlamentarii nostri sa fie prezenti si sa sustina partidul, miercuri, în plenul Parlamentului. Din pacate,a reusit sa implementeze foarte putine din masurile programate pentru primul semestru al acestui an. Cu programul de guvernare am câstigat alegerile si cu realizarea lui ne vom prezenta în fata alegatorilor în 2020. Nu putem sa punem în pericol trendul pozitiv pe care se afla acum economia româneasca. Românii au dreptul sa o duca bine si nu doar binisor. Programul de guvernare este un proiect amplu, îndraznet, menit sa aduca bunastare si siguranta. O parte a ministrilor nu au avut realizari în aceasta perioada. Este inadmisibil", a mai spus Maricel Popa, presedintele interimar al PSD Iasi.In schimb, Mihai Chirica a mentionat ca desi Grindeanu nu va ramane prea mult timp in fruntea Guvernului, trebuie sustinut pentru ca ii tine piept lui Drganea, cel care a dus partidul la vale si intreaga tara."Grindeanu oricum va pleca, este un lucru pe care l-a inteles si el. Dar una e sa pleci pe usa din fata si alta e sa fi dat afara pe usa din dos a istoriei. Grindeanu tine piept unui curent antidemocratic nu doar in PSD, ci si in Romania. El incearca sa tina piept tuturor celor care au furat acest partid, cu Liviu Dragnea si cu cativa oameni din jurul lui, ca si domnul care a coborat scarile (Maricel Popa-n.r.) si care din pacate este presedintele Consiliului Judetean, si care nu inteleg ce se intampla in aceasta tara. Mesajul meu a fost foarte simplu, sunt primar PSD care are o responsabilitate majora pentru toata lumea. Am rugat si parlamentarii sa priveasca cu responsabilitate spre viitor", a precizat primarul Mihai Chirica.