Ce sa nu faci in ziua de Florii, ca sa nu atragi ghinionul

Intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim, sarbatoare cunoscuta popular sub numele de Florii, este una din cele mai importante din Romania. Ce este interzis sa faci in duminica de Florii:



1. Se spune ca persoanele care isi uita mortii in ziua de Florii, adica nu le ingrijesc mormintele si nu aprind o lumanare langa o ramura de salcie, nu vor avea parte de sprijin la batranete, potrivit Realitatea.net.

2. In Muntenia se spune ca nu e bine sa te speli pe cap in aceasta zi, pentru a nu deveni carunt.

3. Nu e bine ca fetele nemaritate sa tina zestrea inauntru. In aceasta zi sunt scoase afara toate obiectele care au o insemnatate spirituala importanta pentru domnisoare.

4. Gospodaria nu se stropeste cu parfum sau cu alte obiecte moderne, ci cu apa sfintita luata de Boboteaza, pentru ca membrii familiei sa fie sanatosi tot anul.

5. Din aceasta zi nu se mai folosesc urzicile pentru mancare, pentru ca se spune ca nu mai sunt comestibile.

6. Oamenii zgarciti, care nu dau de pomana celor necajiti, se vor umple de bube si pistrui.