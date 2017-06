Cornel Gales

Scandalul pe averea Ilenei Ciuculete pare sa nu se mai termina. In cadrul interviului de la "Acces Direct" in care Cornel Gales a stat de vorba cu baietii regretatei artiste au fost facute noi declaratii. La un moment dat, sotul cantaretei de muzica populara a povestit un incident pe care l-a avut intr-o farmacie si din care toti au inteles de unde vin lacrimile varsate de el.

Provocat de Cristi, fiul cel mic al Ilenei Ciuculete, care a spus ca faptul ca nu plange la TV nu inseamna ca nu sufera, Cornel Gales a spus ca are o problema medicala si ca nu izbucneste in plans la comanda.

"Nu, noi nu suferim, noi nu am iubit-o, nici noi, nici mamaie. Nimeni n-a iubit-o, decat Cornel a iubit-o! Noi nu am iubit-o si n-o iubim. (...). Pai, daca nu plang, durerea mea din suflet nu o stie nimeni, decat eu si Dumnezeu, atat!", a marturisit Cristi, fiul cel mic al Ilenei Ciuculete.

Regretata artista de muzica populara Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017, la scurt timp dupa ce a aflat ca sufera de o boala incurabila. Cantareata s-a nascut pe 20 septembrie 1952.

Ileana Ciuculete a mai fost casatorita o data, iar timpul primului mariaj, cu Valeriu Sfetcu, a avut doi copii: Mugurel Sfetcu si Cristi Sfetcu, cu care in trecut, regretata artista de muzica populara s-a razboit.



Sursa: spynews.ro