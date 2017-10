Nunta

vrei sa fie perfecta, mult soare, voie buna... Dar ce te faci daca ploua? Noi zicem sa nu te panichezi pentru ca din batrani se spune ca daca ploua in ziua nuntii tale asta nu inseamna decat belsug.



Tot raul spre bine am zice, nu? Se spune ca daca ploua in ziua nuntii vei avea o viata imbelsugata si vei avea si multi copii. Se pare ca ploaia aduce bani proaspetilor insuratei.

